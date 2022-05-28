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Haberler Eğitim Haberleri AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 28.5.2022 10:40 Son Güncelleme: 28.5.2022 10:45

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınavları 21 – 22 Mayıs tarihlerinde kendi sınav yerlerinde oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin inisiyatifine bağlı şekilde açıklanmaktadır. Sonuçlar genellikle 10 – 15 gün arasında açıklanmaktadır. Peki, 2022 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AÖF sınav sonuçları açıklanması için çok az bir süre kaldı. Öğrenciler 21 – 22 Mayıs tarihlerinde dönemin son sınavlarına girdi. Bu sınavlarda alacakları notlarla birlikte öğrencilerin dönem ortalamaları belli olacak. Bu sebepler öğrenciler de AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyorlar. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi, 10 ila 15 gün arasında sınav sonuçlarını açıklamasıyla biliniyor.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖF FİNAL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU 2022 NE ZAMAN?

Yaz okulu kayıt yenileme 13 – 17 Temmuz 2022 arasında başlıyor. Dersler 18 Temmuz'da başlıyor. Yaz Okulu Sonu Sınavları 05 – 09 Eylül arasında yapılmakta.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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