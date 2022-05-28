AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları açıklanması için çok az bir süre kaldı. Öğrenciler 21 – 22 Mayıs tarihlerinde dönemin son sınavlarına girdi. Bu sınavlarda alacakları notlarla birlikte öğrencilerin dönem ortalamaları belli olacak. Bu sebepler öğrenciler de AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyorlar. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!