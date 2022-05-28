AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları açıklanması için çok az bir süre kaldı. Öğrenciler 21 – 22 Mayıs tarihlerinde dönemin son sınavlarına girdi. Bu sınavlarda alacakları notlarla birlikte öğrencilerin dönem ortalamaları belli olacak. Bu sebepler öğrenciler de AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyorlar. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi, 10 ila 15 gün arasında sınav sonuçlarını açıklamasıyla biliniyor.
AÖF YAZ OKULU 2022 NE ZAMAN?
Yaz okulu kayıt yenileme 13 – 17 Temmuz 2022 arasında başlıyor. Dersler 18 Temmuz'da başlıyor. Yaz Okulu Sonu Sınavları 05 – 09 Eylül arasında yapılmakta.
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti