AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman ve başvuru nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite başvuru ekranı

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınavsız ikinci üniversiteye; yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler ikinci diploma sahibi olmak için başvuruda bulunabilir.

AÖF 2021 - 2022 AKADEMİK TAKVİMİ

- İkinci Üniversite 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

- YKS Yeni Kayıt 06 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma

- Dikey Geçiş 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma

- YKS Ek Yerleştirme 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma

- ANADOLUYÖS 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

- Yatay Geçiş 13 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme 04 Ekim 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

KAYIT YENİLEME EKLE/SİL - GÜZ DÖNEMİ

27 Eylül 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022