AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman ve başvuru nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite başvuru ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde ikinci üniversite eğitimi almak isteyenler sorgulamalarına devam ediyor. AÖF bünyesinde sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen milyonlarca üniversite mezunu, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman ve başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm bilgiler…
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri; https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilecek.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınavsız ikinci üniversiteye; yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler ikinci diploma sahibi olmak için başvuruda bulunabilir.
AÖF 2021 - 2022 AKADEMİK TAKVİMİ
- İkinci Üniversite 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma
- YKS Yeni Kayıt 06 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma
- Dikey Geçiş 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma
- YKS Ek Yerleştirme 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma
- ANADOLUYÖS 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma
- Yatay Geçiş 13 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme 04 Ekim 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL - GÜZ DÖNEMİ
27 Eylül 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma
Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022