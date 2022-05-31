Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav sonuçları AÖS GİRİŞ ekranında sorgula: Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 31.5.2022 07:46 Son Güncelleme: 31.5.2022 07:47

AÖF sınav sonuçları AÖS GİRİŞ ekranında sorgula: Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

AÖF sınav sonuçları AÖS GİRİŞ ekranında sorgula: Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları açıklamasını yakından takip ediyor. 2021-2022 Akademik yılında yüz yüze yapılma kararı alınan bahar dönemi final sınavları AÖS ekranı üzerinden sorgulanıyor. Anadolu üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı duyurusunu bekleyenler AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, bugün mü açıklanır sorusuna yanıt arıyor. Henüz açıklanmayan ve yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı bilinen AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr’de olacak!

AÖF sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleyenler bahar dönemi final sınav sonuçları için son dakika duyurusuna kilitlendi. 21-22 Mayıs'ta Bahar Dönemi final sınavları tamamlandı. Şimdilerde AÖF sonuçları için heyecan başladı. Sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı, bugün açıklanır mı ve neden açıklanmadı arayışını yapıyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavları ne zaman açıklanacak? İşte AÖS giriş sayfası ile AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları açıklanmadı. Daha önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre bu hafta içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Bugün AÖF sınav sonuçları açıklanması muhtemeller arasında…

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

"AÖF sınav sonuçları açıklandı" duyurusuna kilitlenen binlerce aday için heyecan dorukta. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi final sınavlarının ardından bekleyiş sürerken AÇF sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınav sonuçları AÖS GİRİŞ ekranında sorgula: Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA