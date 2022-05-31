AÖF sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleyenler bahar dönemi final sınav sonuçları için son dakika duyurusuna kilitlendi. 21-22 Mayıs'ta Bahar Dönemi final sınavları tamamlandı. Şimdilerde AÖF sonuçları için heyecan başladı. Sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı, bugün açıklanır mı ve neden açıklanmadı arayışını yapıyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavları ne zaman açıklanacak? İşte AÖS giriş sayfası ile AÖF sonuçları sorgulama ekranı