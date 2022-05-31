AÖF sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleyenler bahar dönemi final sınav sonuçları için son dakika duyurusuna kilitlendi. 21-22 Mayıs'ta Bahar Dönemi final sınavları tamamlandı. Şimdilerde AÖF sonuçları için heyecan başladı. Sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı, bugün açıklanır mı ve neden açıklanmadı arayışını yapıyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavları ne zaman açıklanacak? İşte AÖS giriş sayfası ile AÖF sonuçları sorgulama ekranı
AÖF sınav sonuçları açıklanmadı. Daha önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor.
Buna göre bu hafta içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Bugün AÖF sınav sonuçları açıklanması muhtemeller arasında…
AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.
"AÖF sınav sonuçları açıklandı" duyurusuna kilitlenen binlerce aday için heyecan dorukta. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi final sınavlarının ardından bekleyiş sürerken AÇF sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor.
AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti