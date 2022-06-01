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Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav sonuçları SON DAKİKA açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:18 Son Güncelleme: 1.6.2022 11:18

AÖF sınav sonuçları SON DAKİKA açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları SON DAKİKA açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2021-2022 Bahar dönemi finalleri sonrasında gözler AÖF sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Daha önceki sınavlara bakıldığında her an açıklanabilecek olan sınavla ilgili olarak "2022 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Finallere ilişkin sonuçların AÖS yani Anadolu Üniversitesi öğrenci sistemi üzerinden duyurulacağı biliniyor. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar ve gelişmeler...

AÖF sınav sonuçları duyurusu için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklama merakla bekleniyor. 21-22 Mayıs tarihlerinde uygulanan Bahar dönemi finallerinin ardından açıköğretim öğrencileri AÖF sınav sonuçları için heyecanla bekleyişe geçti. Sonuçlara göre birçok öğrenci, mezun olup olmadığını öğrenecek. Hal böyleyken ise "2022 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖS ile sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Az önce gelen son dakika haberine göre AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav bilindiği üzere 21-22 Mayıs tarihleri aralığında yapılmıştı. Sonuçlara aşağıda yer alan link üzerinden erişebilirsiniz...

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF sınav sonuçları SON DAKİKA açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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