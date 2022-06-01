AÖF sınav sonuçları duyurusu için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklama merakla bekleniyor. 21-22 Mayıs tarihlerinde uygulanan Bahar dönemi finallerinin ardından açıköğretim öğrencileri AÖF sınav sonuçları için heyecanla bekleyişe geçti. Sonuçlara göre birçok öğrenci, mezun olup olmadığını öğrenecek. Hal böyleyken ise "2022 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖS ile sorgulama ekranı ve detaylar...