AÖF sınav sonuçları duyurusu için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklama merakla bekleniyor. 21-22 Mayıs tarihlerinde uygulanan Bahar dönemi finallerinin ardından açıköğretim öğrencileri AÖF sınav sonuçları için heyecanla bekleyişe geçti. Sonuçlara göre birçok öğrenci, mezun olup olmadığını öğrenecek. Hal böyleyken ise "2022 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖS ile sorgulama ekranı ve detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
Az önce gelen son dakika haberine göre AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav bilindiği üzere 21-22 Mayıs tarihleri aralığında yapılmıştı. Sonuçlara aşağıda yer alan link üzerinden erişebilirsiniz...
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti