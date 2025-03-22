AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2025 AÖF Bahar Dönemi vize ve final tarihleri

AÖF Bahar Dönemi vize ve final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, 2025 AÖF sınav tarihleri ve sınav yerleriyle ilgili detayları sorguluyor. Anadolu Üniversitesi, akademik takvimde vize ve final tarihlerine yer verdi. Peki, 2025 AÖF Bahar Dönemi sınavları ne zaman ve sınav yerleri nasıl öğrenilir?