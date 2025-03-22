AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2025 AÖF Bahar Dönemi vize ve final tarihleri
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025 Bahar Dönemi sınav takvimini ve sınav yerlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi, vize ve final sınav tarihleriyle ilgili duyurularını paylaştı. Sınav tarihleri ve sınav yeri sorgulama ekranı araştırılırken, öğrenciler sınav hazırlıklarına başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?
AÖF Bahar Dönemi vize ve final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, 2025 AÖF sınav tarihleri ve sınav yerleriyle ilgili detayları sorguluyor. Anadolu Üniversitesi, akademik takvimde vize ve final tarihlerine yer verdi. Peki, 2025 AÖF Bahar Dönemi sınavları ne zaman ve sınav yerleri nasıl öğrenilir?
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025'te yapılacak.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Dönem sonu final sınavları ise 24-25 Mayıs'ta organize edilecek.