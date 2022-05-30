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Haberler Eğitim Haberleri AÖF sonuçları sorgulama 2022: Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Final sonuçları için kritik süreç!
Giriş Tarihi: 30.5.2022 23:20 Son Güncelleme: 30.5.2022 23:21

AÖF sonuçları sorgulama 2022: Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Final sonuçları için kritik süreç!

AÖF sonuçları sorgulama 2022: Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Final sonuçları için kritik süreç!

Binlerce kişi “AÖF sınav sonuçları açıklandı” duyurusuna kilitlendi. Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarına katılan adaylar gözlerini AÖF sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen sınavın üzerinden günler geçmesi sebebiyle konuyla ilgili sorgulamalar hız kazanmış durumda. AÖF final sınavı sonuçları Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilecek. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçları 2022 son gelişmeler.

AÖF final sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce adayın katılım gösterdiği Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde tamamlanmıştı. Öte yandan; daha önceki sınav sonuçlarının açıklanma tarihine bakıldığında sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte AÖF sonuçları ayrıntıları.

SON DAKİKA | AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

"AÖF sınav sonuçları açıklandı" duyurusuna kilitlenen binlerce aday için heyecan dorukta. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi final sınavlarının ardından bekleyiş sürerken AÇF sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Daha önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre bu hafta içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF sonuçları sorgulama 2022: Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Final sonuçları için kritik süreç!
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