AÖF final sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce adayın katılım gösterdiği Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde tamamlanmıştı. Öte yandan; daha önceki sınav sonuçlarının açıklanma tarihine bakıldığında sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte AÖF sonuçları ayrıntıları.
"AÖF sınav sonuçları açıklandı" duyurusuna kilitlenen binlerce aday için heyecan dorukta. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi final sınavlarının ardından bekleyiş sürerken AÇF sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti