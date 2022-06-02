AÖF yaz okulu bütünleme var mı? 2022 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF'TE HARF NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.