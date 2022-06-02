AÖF bütünleme sınavı var mı, yaz okulu sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı sonuçları AÖS sistemi üzerinden öğreniliyor. Şimdi ise gözler yaz okulu sınavına çevrildi. Peki AÖF yaz okulu bütünleme var mı? 2022 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
AÖF bütünleme sınavı yok. 2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmıyor.
Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.