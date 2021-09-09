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Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!
Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:22 Son Güncelleme: 9.9.2021 10:23

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!

4 Eylül Cumartesi günü düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavının ardından gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği söz konusu sınavın sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AÖF yaz okulu sınav soruları da e-Kampüs üzerinden adayların erişimine sunulmuştu. Peki; AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler duyuru sayfasında!

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci gözlerini gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Her testteki doğru cevap sayısından yanlış olanların sayısının dörtte biri düşürülerek hesaplanacak olan puanların değerlendirilmesinin ardından AÖF sınav sonuçları açıklanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35 olarak bilinirken FF harf notu olarak sisteme geçmektedir. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde!

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları erişime açıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!
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