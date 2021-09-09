AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci gözlerini gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Her testteki doğru cevap sayısından yanlış olanların sayısının dörtte biri düşürülerek hesaplanacak olan puanların değerlendirilmesinin ardından AÖF sınav sonuçları açıklanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35 olarak bilinirken FF harf notu olarak sisteme geçmektedir. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde!
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları erişime açıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.
AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.