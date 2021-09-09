AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci gözlerini gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Her testteki doğru cevap sayısından yanlış olanların sayısının dörtte biri düşürülerek hesaplanacak olan puanların değerlendirilmesinin ardından AÖF sınav sonuçları açıklanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35 olarak bilinirken FF harf notu olarak sisteme geçmektedir. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde!