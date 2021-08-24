AÖF yaz okulu sınavı şu sıralar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavlarının online mi yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Geçen sene online olarak gerçekleşen sınavlarla ilgili olarak kurum tarafından açıklama yapıldı. Böylelikle AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2021 Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak? Sorularının yanıtları belli oldu.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF Yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."
AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ
Açıklamaya göre, tarihi güncellenen yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek. Bu tarihe kadar yeni bir karar alınmaması halinde sınavlar yüz yüze uygulanacak.