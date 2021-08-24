AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ

Açıklamaya göre, tarihi güncellenen yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek. Bu tarihe kadar yeni bir karar alınmaması halinde sınavlar yüz yüze uygulanacak.