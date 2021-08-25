AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl düzenlenecek?

Yaz okulu sınavı ile derslerini vermeyi planlayan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınava dair araştırmalarını sürdürüyor. Eylül ayının ilk haftasında yapılması planlanan sınava dair; "AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, yüz yüze mi yapılacak" sorusu gündeme geliyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle bazı sınavların online gerçekleştirilmesi öğrencilerin beklentisini arttırırken, fakülteden konuya dair açıklama geldi. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl düzenlenecek sorusunun yanıtı haberimizde.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.
AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."