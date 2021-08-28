AÖF yaz okulu sınavı online mı oldu, çevrimiçi mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak, ne zaman?

Açıköğretim ile üniversite eğitimi alan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınavı için gözünü Anadolu Üniversite tarafından gelecek açıklamaya çevirdi. Bu kapsamda "AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi, online (çevrimiçi) mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla açıköğretim öğrencileri sınavın online olmasını talep ederken kurum tarafından yeni bir karar alınıp alınmadığı konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı online mı oldu, çevrimiçi mi yapılacak? İşte detaylar...
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.
AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."