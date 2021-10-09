AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖL güncel kayıt tarihleri 2021

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Buna göre, 6 Eylül'de başlayan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB'e bağlı Açıköğretim Lisesi'nde okuyan ve okumayı düşünen öğrenciler, belirtilen kayıt tarihleri aralığında AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar