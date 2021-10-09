AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖL güncel kayıt tarihleri 2021

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Buna göre, 6 Eylül'de başlayan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB'e bağlı Açıköğretim Lisesi'nde okuyan ve okumayı düşünen öğrenciler, belirtilen kayıt tarihleri aralığında AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar
Açıköğretim Lisesi 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi;
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.