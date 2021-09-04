AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? Açık Lise 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri belli oldu!

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim görecek öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt tarihleri açıklandı. Öte yandan AÖL kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuz da yayımlandı. Hal böyle olunca; "AÖL kayıtları ile AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranırken 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.