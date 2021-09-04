AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? Açık Lise 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri belli oldu!

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim görecek öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt tarihleri açıklandı. Öte yandan AÖL kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuz da yayımlandı. Hal böyle olunca; "AÖL kayıtları ile AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranırken 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.