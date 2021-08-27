Lise eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde sınavlar düzenleniyor. Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat belirtilen tarihlerde ek sınava katılamayan öğrenciler ise 27-29 Ağustos tarihleri aralığında sınava girebilecekler. Yapılacak değerlendirmelerin ardından ise AÖL ek sınav sonuçları açıklanacak. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları bekleniyor!
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.
SINAV SÜRESİ UZATILDI
MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.