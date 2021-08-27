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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:21 Son Güncelleme: 27.8.2021 11:22

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrencilerin gündeminde yer alan AÖL sınav sonuçları merakla bekleniyor. Her yıl 3 dönem olacak şekilde yapılan dönem sınavları haricinde Bakanlık tarafından ek sınavlar da yapılıyor. MEB tarafından düzenlenen ek sınavlar için kayıtlarını yaptıran ancak ek sınava katılamayan öğrenciler ise belirtilen tarihlerde sınava girebilecekler. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ise AÖL sınav sonuçları açıklanacak. Peki, 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuya yönelik bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Lise eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde sınavlar düzenleniyor. Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat belirtilen tarihlerde ek sınava katılamayan öğrenciler ise 27-29 Ağustos tarihleri aralığında sınava girebilecekler. Yapılacak değerlendirmelerin ardından ise AÖL ek sınav sonuçları açıklanacak. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları bekleniyor!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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