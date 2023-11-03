AÖL SINAV TARİHLERİ ne zaman? MEB TAKVİMİ | 22023/1.Dönem Açık Lise sınavları ne zaman?

Açık Lise sınav tarihlerini yaklaşmasıyla birlikte, tam olarak hangi tarihte sınavlar gerçekleşecek öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan sınavda, geçme notu ise 45 olarak açıklandı. Sınava katılacak olan binlerce aday sınavlar online mı, yoksa yüz yüze mi gerçekleşecek merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ

AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre 2023 - 2024 AÖL 1. Dönem sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL sınavları 2020-2024 Eğitim öğretim döneminde yüz yüze uygulanacak.