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Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:20 Son Güncelleme: 19.8.2022 13:21

Apartman Kısaltması Nedir? Apartmanın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur mu?

Apartman Kısaltması Nedir? Apartmanın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur mu?

Herkes gündelik hayatında bir şekilde bir yere gitmek adına adres ister ya da bir sebep sonucu adresini verir. Bir sipariş verildiğinde ya da bir resmi iş olduğunda kişiden adres istenir ve bu adresin de doğru yazılmış olması önemlidir. “Apartmanın kısaltması nasıl yazılır?” sorusu da asıl önemini burada kazanıyor. Sık sık adreslerde yazılan yazım yanlışlarına rastlamamız, hatanın yaygınlığını ispatlar nitelikte bir donedir. “Apartman kısaltması nedir?” konusunun yanında aynı zamanda “apartman kısaltmasının sonuna nokta konur mu?” konusunda doğru cevabı araştırarak bulduk ve içeriğimizde aktardık.

Apartman Kısaltması Nedir? Apartman kısaltması genellikle sokakta dahi cevabını bulabileceğimiz yaygın bir kısaltmadır. Lakin, genel olarak dikkatimiz apartman tabelalarında olmadığından dolayı yazılışına dikkat etmeyiz. Peki ya apartmanın kısaltması nasıl yazılır? Apartman kısaltması günümüzde adres yazarken, bir yere giderken ya da gereken adresi yazılı olarak tarif edeceksek bilmemiz gereken bir kısaltmadır. İçeriğimizde apartman kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? Sorusunun yanıtını paylaştık.

Apartmanın Kısaltması Nedir?

Sokaklarda da biraz dikkatli bakıldığında görülebileceği gibi apartman kelimesinin kısaltması "Apt." şeklinde yazılmaktadır. Herhangi bir kargo şirketine ya da resmi/kurumsal adrese adres bırakırken burada apartmanın ismi Apt. olarak yazılmalıdır.

Apartman Kısaltmasının Sonuna Nokta Konulur mu?

Apartman kelimesi direkt olarak yazıldığı zaman doğal olarak herhangi bir nokta koymak gerekmez fakat kısaltılmış biçimini kullanıyorsak nokta kullanımı zorunludur. Örnek olarak Demir Apartmanı'nın kısaltmasını adreste kullanırken Demir Apt. olarak kullanmak gereklidir.

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Apartman Kısaltması Nedir? Apartmanın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur mu?
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