Apartman Kısaltması Nedir? Apartmanın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur mu?

Apartman Kısaltması Nedir? Apartman kısaltması genellikle sokakta dahi cevabını bulabileceğimiz yaygın bir kısaltmadır. Lakin, genel olarak dikkatimiz apartman tabelalarında olmadığından dolayı yazılışına dikkat etmeyiz. Peki ya apartmanın kısaltması nasıl yazılır? Apartman kısaltması günümüzde adres yazarken, bir yere giderken ya da gereken adresi yazılı olarak tarif edeceksek bilmemiz gereken bir kısaltmadır. İçeriğimizde apartman kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? Sorusunun yanıtını paylaştık.

Apartmanın Kısaltması Nedir?

Sokaklarda da biraz dikkatli bakıldığında görülebileceği gibi apartman kelimesinin kısaltması "Apt." şeklinde yazılmaktadır. Herhangi bir kargo şirketine ya da resmi/kurumsal adrese adres bırakırken burada apartmanın ismi Apt. olarak yazılmalıdır.

Apartman Kısaltmasının Sonuna Nokta Konulur mu?

Apartman kelimesi direkt olarak yazıldığı zaman doğal olarak herhangi bir nokta koymak gerekmez fakat kısaltılmış biçimini kullanıyorsak nokta kullanımı zorunludur. Örnek olarak Demir Apartmanı'nın kısaltmasını adreste kullanırken Demir Apt. olarak kullanmak gereklidir.