Aplike Nedir? Aplike Tekniğinin Desen Özellikleri Nelerdir?

Aplike, düz ve desenli kumaşlardan alınan parçaların bir başka kumaşa eklenmesiyle gerçekleşen bir tür süsleme tekniğidir. Aplike sayesinde birçok özgün görünümlü kumaş tasarımı meydana getirilebilir. Orta Asya Türk sanatında önemli bir yeri olan aplike, geçmişten bugüne güncelliğini koruyarak şık tasarımlar yaratmaya aracı olmaktadır.

Aplike Nedir?

Aplike, moda tasarımı sektöründe işlevli olarak kullanılan kumaş işleme tekniklerinden biridir. Temel olarak bir kumaştan alınan parçanın bir başka kumaşa eklenme sürecini karşılar. Aplike tekniği farklı görünümler yaratmak için çeşitlilik sağlamaktadır. Teknikte farklı bir kumaştan alınan parça dikiş işlemi vasıtasıyla yeni tasarımın temelini oluşturacak kumaşa eklenir. Böylece tasarımlar için alternatif ve pratik süslemelerin meydana gelmesi mümkün olur.

Aplike tekniği ağırlıklı olarak giyim amaçlı kullanılan ürünlerde kullanılmaktadır. Temel giyim ürünlerin yanı sıra yaşamı renklendiren aksesuarlara da aplike tekniği uygulanabilmektedir. Tekniğin bir başka uygulama alanı ise ev dekorasyon ürünleridir. Perde, masa örtüsü, yastık gibi tekniğin uygulanması için elverişli ev içi alanlarda süsleme amaçlı kullanılabilmektedir.

Aplike Tekniğinin Desen Özellikleri Nelerdir?

Modern aplike tekniğinde süsleme amaçlı kullanılan kumaşlara çeşitlilik hâkim durumdadır. Ek olarak temin edilen kumaş düz veya desenli görünüme sahip olabilir. Düz olan tasarımlara ağırlıklı olarak tek renk seçeneği hâkim durumdadır. Sadelikten yana süsleme yapmak isteyen tasarımcılar genellikle düz kumaşları tercih etmektedirler.

Desenli tasarımlar ise düz rengin üzerine çeşitli simgelerin işlenmesi sonucu meydana getirilmektedir. İnsan ve hayvan figürleri, doğa manzaraları, geometrik şekiller veya popüler kültüre yönelik çeşitli çıkartmanlar aplike tekniğinde desen olarak kullanılabilmektedir. Teknikte desen elde etmek için fotoğraflardan, resimlerden veya kitaplardan yararlanılmaktadır.

Aplike Hangi Dönemde Yaygın Olarak Kullanılmıştır?

Aplikenin tarihi Orta Asya'da hüküm süren Türk topluluklarına dayanmaktadır. Orta Asya Türk sanatında aplike yaygın olarak süsleme amaçlı kullanılmıştır. Dönem koşullarının etkisiyle teknikte ağırlıklı olarak dikiş kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulanışı sırasında kumaş ve deri ham maddeleri bir arada kullanılmıştır.

O dönemden bugüne ortaya koyulan eserlerle kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bugün aplike tekniği, gelişen koşulların etkisiyle modern yollarla çeşitlendirilerek kumaşlarda kullanılmaya devam edilmektedir. Elle yapılabilmekle birlikte aplike tekniği için makineler de kullanılmaktadır. Yaratıcı fikirlerle teknikte farklı görünümlere olanak tanıyan yerleşim türlerine de yer verilmektedir.