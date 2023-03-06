Apollon Ne Tanrısı? Mitolojide Tanrı Apollon Neyi Temsil Eder ve Hikayesi Nedir?

Apollon ne tanrısı diye araştıranlar, onun birçok kavramı sembolize ettiğini öğrenmesi gerekir. Tanrı Apollon neyi temsil eder sorusuna yanıt arayanlar için o, sanatın, müziğin ve şiirin tanrısıdır. Apollon ne demek diye araştıranlar, onun Yunan mitolojisindeki en önemli tanrılardan biri olduğunu anlamalıdır. Kahin tanrı olarak da bilinen Apollon'un hikayesi nasıldır? Onu temsil eden semboller nelerdir ve ne anlama gelir?

Apollon Ne Tanrısıdır?

Yunan mitolojisindeki en önemli tanrı olan ve "Tanrıların Babası" olarak bilinen Zeus ile Gök Titanlarından Koios ve Phoebe'nin kızları Leto'nun oğlu olan Apollon'un, ikiz kardeşi ise doğa tanrıçası Artemis'tir. Delos adasında dünyaya gelmiştir. Burada doğmasının nedeni ise annesi Leto'nun, Zeus'un karısı olan Hera'dan korkmasıdır. Bu yüzden, en güvenli olduğunu düşündüğü Delos adasını tercih etmiştir. Sanatın tanrısı Apollon'un çok sayıda oğlu bulunur ve onlar arasında Asklepios, Mopsos, Linos ve Aristaios da vardır.

Babasının şifacılığını alan Asklepios, tıbbın ve sağlığın tanrısıdır. Mopsos ise ondan kahinliğini devralmıştır ve Yunan mitolojisindeki iki önemli kahinden biridir.

Sarı saçları ve yakışıklılığı ile nam salan tanrı Apollon'u temsil eden semboller arasında, lir, yay, ok, defne dalı, palmiye ağacı ve omphalos bulunur. Bunların anlamları ise şu şekildedir:

Gümüş yay: Kahramanlığını temsil eder.

Lir: İlham perilerinden oluşan koronun lideri olan Apollon'un, kaplumbağa kabuğundan yapılmış olan müzik aletidir.

Defne dalı: Apollon'a hayranlık duyan Daphne'nin babası ve nehir tanrısı Phineus, kızını bir defne ağacına dönüştürür. Bu simge Daphne'yi temsil eder.

Palmiye ağacı: Apollon'un annesi Leto, onu bir palmiye ağacının altında doğurmuştur. Bu yüzden onun sembollerinden biridir.

Omphalos: Apollon'un Delphi'deki tapınağını temsil eder.

Apollon Neyi Temsil Eder?

O, sanatın, müziğin, şiirin, dürüstlüğün, tıbbın ve hastalıkların, ışığın, Güneş'in, ateşin ve kehanetin tanrısıdır. Olympos'ta yaşar ve altın lir çalması nedeniyle Müzler korosunun başıdır. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra çok iyi yay kullanır. Öyle ki çok uzak mesafelere attığı oklar ile ünlüdür.

Yunan mitolojisinde Apollon'a "Lykya"lı denir. "Lyk" kökü ise Luvi dilinde ışık anlamına gelir. O aynı zamanda şifacıdır ve iyileştirme gücüne sahiptir. Buna rağmen Apollon'un sert bir tarafının olduğu söylenir. İlahi cezanın getiricisi ve aynı zamanda vebayı ortaya çıkaran tanrıdır. Müzikal anlamda Apollon'dan daha yetenekli olduğunu düşünen satir Marsyas'ın derisini yüzdürmüş ve çam ağacına çiviletmiştir. Öte yandan ikiz kardeşi Artemis'in, Yunan mitolojisinde dev bir avcı olarak bilinen ve denizlerin tanrısı Poseidon'un oğlu olan Orion ile birlikte olmasına engel olmuştur. Kibirli olması nedeniyle Niobe'yi de cezalandırmıştır.