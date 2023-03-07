Apsis Nedir? Matematikte Ordinat ve Apsis Nasıl Bulunur, Hangi Eksendedir?

Matematikte karşımıza çıkan koordinat sisteminin ilk ve ortaokulda öğretilen 2 adet ekseni bulunur. Bu eksenlerden bir tanesi apsis bir tanesi ordinat olarak karşımıza çıkar. Genellikle başka isimlerle de bilinen bu eksenler hakkında öğrencilerin soruları çözebilmesi için bazı soruların yanıtını bilmesi gerekir. Bu sorular arasında "Apsis nedir? Ordinat ve apsis nedir? Apsis ve ordinat nasıl bulunur, hangi eksendedir?" soruları bulunur.

Apsis Nedir?

Matematik terimi olan ve koordinat sistemi üzerinde karşımıza çıkan apsisin iki anlamı bulunur. Bu anlamlar;

Yönlü bir eksen üzerinde yani koordinat sisteminde bulunan bir noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri.

Uzayda bulunan bir noktanın bulunduğu yeri bulabilmeye yarayan ana çizgilerden yatay olanıdır.

Matematikte Ordinat ve Apsis Nasıl Bulunur?

Koordinat sistemi, matematikte kullanılan bilimsel bir hesaplama aracıdır. Bu hesaplamada sistemi oluşturan birbirine dik olan iki eksen bulunur. Apsis değeri, x ekseni üzerinde bulunan değer olarak bulunurken; ordinat değeri, y ekseni üzerinde bulunan değer olarak bulunur.

Ordinat ve Apsis Hangi Eksendedir?

Ordinat ve apsis, koordinat sistemi üzerinde bulunan x ve y eksenlerinin ismi olarak karşımıza çıkar. Bunların hangisinin apsis, hangisinin ordinat olduğu ise bazen öğrenciler tarafından karıştırılması mümkündür. Koordinat sistemini dik olarak kesen eksen ordinat yani y eksenidir. Yatay olarak kesen eksen ise apsis yani x eksenidir.