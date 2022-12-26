Ar İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ar İle Biten Kelimeler Listesi

Ar ile biten kelimeler, Türk dili konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Sonu ar ile biten kelimeler incelendiğinde kişi isimlerinden cins isimlere kadar birçok isim türünün varlığı dikkat çeker. Son hecesi ar olan kelimeler araştırılarak kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Ar ile biten 5 harfli kelimeler ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ar İle Biten Kelimeler

Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biridir. Dilimizde bulunan kelimeler farklı harf sayısına sahip olabilir. Alfabemizde bulunan ğ harfi hariç olmak üzere her harf ile biten kelime vardır. Bu kelimelerden bir kısmının sonu da ar eki ile biter. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.



Nar

Bar

Dar

Katar

Ambar

Çavdar

Barbar

Aşikar

Kaynar

Emektar

Ziyankâr

Dumlupınar



Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir. Yazımızda ar ile biten tüm kelimelere yer vermeyeceğiz. Ar ile biten kelimelere çoğul anlam ifade eden kelimeleri de dâhil edebiliriz. Örneğin omurgalılar, insanlar gibi çoğul anlam ifade eden kelimeler bu ek ile oluşturulur.

Sonu ar ile biten kelimeler konusunda araştırma yaptığınızda ve bu kelimeleri öğrendiğinizde dilimizi çok daha verimli şekilde kullanabilirsiniz. Öğrendiğiniz ve dağarcığınıza aldığınız kelimeler, konuşma ve yazma dilinizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu ve buna benzer küçük çalışmalarla Türkçe dilini daha güzel ve doğru kullanabilirsiniz.