Ara Sıcak Çeşitleri - Dünyaca Ünlü, Yöresel, Yoğurtlu ve Zeytinyağlı Ara Sıcak Örnekleri

Değişen sunum anlayışı, ara sıcak çeşitlerini hem bölgesel hem de evrensel bir tat haritasına dönüştürmüştür. Anadolu'dan Ege'ye, Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan geniş bir yelpazede zeytinyağıyla yumuşayanlar ya da kızartılarak sunulanlar karşımıza çıkar. Ara sıcak çeşitleri bir yemeğin değil; bir kültürün parçası olarak değerlendirilebilir. Dünyaca ünlü, yöresel, yoğurtlu ve zeytinyağlı ara sıcak örnekleri bizleri yemeğe geçmeden önce keyifli ve doyurucu bir lezzet molasına çıkarmaktadır.

Ara Sıcak Çeşitleri

Spanakopita (Yunanistan): Ispanak ve feta peyniri ile hazırlanan yufkalı börek.

Ispanak ve feta peyniri ile hazırlanan yufkalı börek. Mozzarella in Carrozza (İtalya): Kızartılmış peynirli sandviç.

Kızartılmış peynirli sandviç. Empanada (İspanya – Latin Amerika): İçli hamur kızartması veya fırınlaması.

İçli hamur kızartması veya fırınlaması. Falafel (Orta Doğu): Nohut köftesi, genellikle yoğurt ya da tahinle servis edilir.

Nohut köftesi, genellikle yoğurt ya da tahinle servis edilir. Börek (Türkiye): Patatesli, peynirli, ıspanaklı çeşitleriyle fırında ya da yağda hazırlanabilir.

Patatesli, peynirli, ıspanaklı çeşitleriyle fırında ya da yağda hazırlanabilir. İçli Köfte (Güneydoğu): Dışı ince bulgur, içi kıymalı harçla dolu, haşlanarak ya da kızartılarak sunulur.

Dışı ince bulgur, içi kıymalı harçla dolu, haşlanarak ya da kızartılarak sunulur. Paçanga Böreği (İstanbul – Trakya): Pastırma, kaşar ve yufkadan yapılır.

Pastırma, kaşar ve yufkadan yapılır. Girit Usulü Kabak (Ege): Yoğurtla ya da tahinle sunulan zeytinyağlı kabak yemeği.

Dünyaca Ünlü, Yöresel, Yoğurtlu ve Zeytinyağlı Ara Sıcak Örnekleri

Ali Nazik: Közlenmiş patlıcan, yoğurt ve üzerine dökülen kıymalı harçla hazırlanır.

Közlenmiş patlıcan, yoğurt ve üzerine dökülen kıymalı harçla hazırlanır. Yoğurtlu Ispanak: Hafif sotelenmiş ıspanağın üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos.

Hafif sotelenmiş ıspanağın üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos. Kızartma Tabağı: Kabak, patlıcan, biber kızartması yoğurtla servis edilir.

Kabak, patlıcan, biber kızartması yoğurtla servis edilir. Fırınlanmış Mücver: Fırında hazırlanan mücverlerin yanına yoğurtlu dip sos verilir.

Fırında hazırlanan mücverlerin yanına yoğurtlu dip sos verilir. Yoğurtlu Semizotu: Hafif haşlanmış semizotu, sarımsaklı yoğurt ve naneli sosla sunulur.