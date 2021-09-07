Ara sınıf nedir, ne demek? GSB ile ara sınıf yurt başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

2021 YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversitelere yerleşen öğrenciler, yurt başvurularının başlamasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı duyuruda başvuruların başladığının duyurulması sonrasında açıklamada yer alan "ara sınıf" ile ilgili detaylar merak edilerek Ara sınıf nedir, ne demek? ve Ara sınıf yurt başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? soruları üzerinden araştırılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ara sınıf yurt başvurusu tarihi ve tüm detayları şöyle;
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor;
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.
10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile ülkemize eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.