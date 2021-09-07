Ara sınıf nedir, ne demek? GSB ile ara sınıf yurt başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

2021 YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversitelere yerleşen öğrenciler, yurt başvurularının başlamasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı duyuruda başvuruların başladığının duyurulması sonrasında açıklamada yer alan "ara sınıf" ile ilgili detaylar merak edilerek Ara sınıf nedir, ne demek? ve Ara sınıf yurt başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? soruları üzerinden araştırılıyor.

ARA SINIF NEDİR, NE DEMEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ara sınıf yurt başvurusu tarihi ve tüm detayları şöyle;