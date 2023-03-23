Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK Arasıra Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Ara sıra nasıl yazılır incelemesi için bilimsel kaynaklardan yararlanmak gerekir. Bilimsel kaynakların başında da TDK sözlüğü gelir. Söz konusu sözlükte ara sıra kelimesinin yazım şekli ile ilgili merak ettiklerinizi bulabilirsiniz. Gerekli bilgilere ulaştıktan sonra Türkçeyi çok daha doğru ve hatasız kullanacaksınız. TDK arasıra doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ara Sıra Nasıl Yazılır?

Ara sıra kelimesinin yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan öncelikli husus kelimenin bitişik ya da ayrı yazılmasıdır. Kelimenin kullanım şekli bilindiğinde anlatılmak istenen konular en doğru şekilde anlatılabilir. Ara sıra kelimesi ayrı yazılması gereken sözcük öbeklerinden biridir. Kelimenin bitişik yazımı doğru değildir.

Ara sıra – doğru kullanım

Arasıra – yanlış kullanım

TDK Arasıra Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede bulunan tüm kelimelerin kullanımı ve yazım şekli ile ilgili TDK sözlüğü incelenmelidir. Bu sözlükteki kullanım şekli kelimenin doğru yazılışıdır. TDK sözlüğünde ara sıra kelimesi ayrı şekilde yazılmıştır. Kelimenin doğru kullanım örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.