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Giriş Tarihi: 23.3.2023 09:37 Son Güncelleme: 23.3.2023 09:37

Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK Arasıra Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçe, zengin bir dil olmasının yanında bazı kelimelerin kullanımında karışıklık yaşanan bir dildir. Dilbilgisi ve yazım kurallarına hâkim olarak bu bilgi eksikliğini giderebilirsiniz. Söz konusu kelimelerden biri de ara sıra kelimesidir. Ara sıra nasıl yazılır araştırması ile bu kelimenin nasıl yazılması gerektiğini öğrenebilirsiniz. TDK arasıra doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunu sizler için araştırdık.

Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK Arasıra Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Ara sıra nasıl yazılır incelemesi için bilimsel kaynaklardan yararlanmak gerekir. Bilimsel kaynakların başında da TDK sözlüğü gelir. Söz konusu sözlükte ara sıra kelimesinin yazım şekli ile ilgili merak ettiklerinizi bulabilirsiniz. Gerekli bilgilere ulaştıktan sonra Türkçeyi çok daha doğru ve hatasız kullanacaksınız. TDK arasıra doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ara Sıra Nasıl Yazılır?

Ara sıra kelimesinin yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan öncelikli husus kelimenin bitişik ya da ayrı yazılmasıdır. Kelimenin kullanım şekli bilindiğinde anlatılmak istenen konular en doğru şekilde anlatılabilir. Ara sıra kelimesi ayrı yazılması gereken sözcük öbeklerinden biridir. Kelimenin bitişik yazımı doğru değildir.

  • Ara sıra – doğru kullanım
  • Arasıra – yanlış kullanım

TDK Arasıra Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede bulunan tüm kelimelerin kullanımı ve yazım şekli ile ilgili TDK sözlüğü incelenmelidir. Bu sözlükteki kullanım şekli kelimenin doğru yazılışıdır. TDK sözlüğünde ara sıra kelimesi ayrı şekilde yazılmıştır. Kelimenin doğru kullanım örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Ara sıra yanıma uğrar hatırımı sorardı.
  • Ara sıra yapılan geziler insana çok iyi geliyor.

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Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK Arasıra Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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