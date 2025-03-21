Ara Sıra Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Arasıra Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Sıklık bildiren kelime grupları, özellikle de zamanla ilgili olanlar, Türkçede yazımı en çok karıştırılan yapılardandır. "Bazen", "arada bir", "zaman zaman", "yer yer" gibi kullanımlar kulağa doğal gelse de yazım biçimleri birbirinden farklı olabilir. Bu ifadelerin kimisi deyimleşmiştir, kimisi ise hâlâ iki bağımsız kelimenin birlikteliğinden ibarettir. Ara sıra nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular bu kelimeler arasında yer alan ara sıra kelimesinin yazımının öğrenilmesini sağlar.

Ara Sıra Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "ara sıra" ifadesi ayrı yazılır. "Arasıra" şeklindeki yazım yanlıştır ve yazım kılavuzunda geçerli kabul edilmez.

Bu iki kelime birlikte kullanıldığında "zaman zaman", "bazen", "seyrek olarak" anlamına gelir. Ancak bu anlamı oluştururken, iki ayrı kelime hâlinde kalır. Yani kelimeler arasında bir anlam kaynaşması veya yeni bir sözcük oluşumu söz konusu değildir. Bu nedenle "ara" ve "sıra" sözcükleri ayrı yazılarak anlam bütünlüğü korunur.

TDK'ye Göre Arasıra Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "ara sıra" kelimesi kesinlikle ayrı yazılır. Bu ifade, TDK'nin resmi yazım kılavuzlarında da bu şekilde geçmektedir. "Arasıra" şeklindeki birleşik yazım ise imla hatasıdır.