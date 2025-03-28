Ara tatil başlıyor! Teknolojiyi bırakın bayramın tadını çıkarın

Bu yıl ara tatil 3 gün süren Ramazan Bayramı tatiline denk geldi. Bunun bayram kültürünü canlandırmak için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen uzmanlar ise öğrencilere ''Teknolojiye ve ekrana biraz ara verin. Bayramda bol bol aile büyüklerini ziyaret edin. Bayramlar dayanışma kültürümüzü pekiştiren en önemli günlerdir. Hatta huzurevlerine gidin, orada yaşayan yaşlılarımızın ellerini öpün'' diyor. Verilen bu kısa molayı yalnızca dinlenerek geçirmek yerine hem eğlenceli hem de verimli hale getirmenin mümkün olduğunu belirten eğitimciler öğrenciler ve veliler için şu önerilerde bulundu.

1-Dengeli Bir Tatil Programı Oluşturun: Tatili tamamen ders çalışarak ya da sadece oyun oynayarak geçirmek yerine, ikisini dengeleyen bir program oluşturabilirsiniz.

2-Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanın: Okul döneminde zaman ayırmakta zorlanılan kitapları okumak için ara tatil harika bir fırsat! Farklı türlerde kitaplar keşfetmek hem kelime dağarcığını geliştirir hem de hayal gücünü zenginleştirir.

3-Yeni Bir Hobi Edinin: Resim yapmak, müzikle ilgilenmek veya kodlama öğrenmek gibi yeni beceriler geliştirilebilir.

4-Dışarıda Zaman Geçirin: Sürekli ekran başında kalmak yerine doğada yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ya da spor yapmak fiziksel ve zihinsel olarak yenilenmeyi sağlar.

5-Aile Zamanını Artırın: Ailece oynanan oyunlar, mutfakta birlikte yapılan yemekler veya film geceleri, aile içi bağları güçlendiren keyifli etkinlikler olabilir.

VELİLERE ÖNERİLER

-Çocuklarınıza Fazla Baskı Yapmayın: Ara tatil, çocukların dinlenmesi için de önemli bir süreçtir. Onları sürekli ders çalışmaya zorlamak yerine, öğrenmeyi teşvik eden etkinlikler sunabilirsiniz.

-Birlikte Kaliteli Zaman Geçirin: Günlük hayatın telaşında ihmal edilen aile bağlarını güçlendirmek için tatil iyi bir fırsattır. Çocuğunuzla ortak etkinlikler planlayarak onunla daha fazla zaman geçirebilirsiniz.

-İlgi Alanlarını Destekleyin: Çocuğunuzun ilgi duyduğu alanlara yönelik aktiviteler düzenleyerek onların keşfetme sürecine katkı sağlayabilirsiniz.

-Teknoloji Kullanımını Kontrol Altında Tutun: Tatil boyunca ekran süresini dengeli bir şekilde ayarlamak, çocuğunuzu dijital bağımlılıktan uzak tutmaya yardımcı olacaktır.

-Sosyalleşmelerine Destek Olun: Arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, sosyal becerilerini geliştirmesi için teşvik edici olun. Grup etkinlikleri, akraba ziyaretleri veya kültürel geziler bu konuda destekleyici olabilir.