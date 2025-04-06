Ara tatil bitti, okula uyum zaman alabilir

31Mart'ta başlayan ara tatil sona erdi. Bayramla birlikte toplam 9 gün tatil yapan milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacak. Okullar 20 Haziran 2025'te yaz tatiline girecek. Bazı öğrencilerin tatilin ardından okul rutinine alışması zor bir durum olabilir. Bazı çocuklar okula verilen aralardan sonra yeniden okula gitmeyi reddedebilirler. Okul zamanı yaklaştığında çocuğun davranışlarında farklılıklar gözlenebilir. Mide bulantısı, baş ağrısı, iştahsızlık ve uyku problemleri gibi fizyolojik şikayetler ile öfke, şiddet gösterme, ağlama gibi duygusal sorunlar söz konusu olabilir. Okulu yeniden çekici hale getirmek için velilere de iş düştüğünü söyleyen uzmanlar, ''Okula uyum sürecinde çocuğunuzla, okul ve öğretmenleri hakkında olumlu yorumlarda bulunmak, okulun güvenli ve keyifli bir yer olduğuna dair inancınızı paylaşmak, uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Okulda gerçekleşecek yeni etkinlikler hakkında konuşmak, okulu çekici hale getirerek çocukların arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tekrar bir araya gelme isteğini artırabilir'' dedi.