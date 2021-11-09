Ara tatilde eğitimden uzaklaşmayın

1.5 yıl aradan sonra 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin
ilk ara tatili başlıyor. Öğrenci ve öğretmenler, 15-21 Kasım arasında, hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 10 gün tatil yapacak. Uzmanlar, 1.5 yıl okullarından uzak kalan öğrencilerin hâlâ yüz yüze eğitimde uyum sorunları olduğuna dikkat çekerek çocukların tatilde rehavete kapılmaması gerektiğini söylüyor.
EN AZ 1 SAAT DERS
Oğuzkaan Koleji
Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim
Koordinatörü Hatice Yılmaz
, "Yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu iki aylık sürede öğretmenler, öğrencilerin akademik kayıplarını daha net gördü ve gidermek için daha fazla çaba harcadı. Bu sürede öğrenciler de kendi durumlarının farkına vardı. Eksiklerini gidermek ve öğrenmek için daha fazla çalışmaları gerektiğini gördüler. Böyle bir süreçte bir hafta çok önemli bir süredir. Velilerimizin de desteğiyle öğrencilerimizin bu süreyi bulundukları sınıf düzeyine göre bir saatten az olmamak üzere eğitimle bağlantılı olarak geçirmeleri gerekmektedir" dedi.
KONU TEKRARI ŞART
Yılmaz, veli ve öğrencilere ara tatili için şu önerilerde bulundu:
Okulun tatil olmasını fırsat bilip pandemi kurallarına uymayı ihmal etmeyiniz, kalabalık ve kapalı yerlerden uzak durunuz.
Her gün günün belirli bir süresini bugüne kadar işlenmiş olan konuların tekrarına ayırınız.
Tekrarını yaptığınız konularla ilgili ders kitaplarınızdan, http:// odsgm.meb.gov.tr adresinde her sınıf düzeyine göre yayınlanan çalışma yaprakları, çalışma fasikülleri ve çalışma sorularından çözümler yapınız.
Her gün belirli bir süreyi kitap okumaya ve okuduklarınızla ilgili araştırma yapmaya ayırınız.
8, 11 ve 12'nci sınıfların hiç aksatmadan sınav hazırlığını sürdürmeleri gerekmektedir