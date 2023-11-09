Ara tatilde teknolojiye ara verin

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci hafta sonlarıyla beraber toplam 9 gün tatil yapacak. Okullar 20 Kasım'da açılacak. Uzmanlar ara tatilde öğrencilerin daha fazla ekran başında vakit geçirmek isteyebileceklerine dikkat çekerek bu konuda mutlaka zaman sınırlaması olması gerektiğini söylüyor. Peki, ara tatili en verimli şekilde geçirmek için neler yapılmalı? Ara tatilin bilgileri pekiştirmenin yanında dinlenme ve motivasyon için önemli olduğunu belirten Bilnet Okulları PDR Bölüm Başkanı Begüm Özşener şu önerilerde bulundu:Tatili eğlenceli hâle getirmek kadar öğrenmeye devam etmek de önemli bir süreçtir. Aile ile birlikte doğa yürüyüşleri planlayarak çevreyi keşfedebilir ve çocuklara doğa ile ilgili bilinmeyenleri öğretebilirsiniz.Çocuğunuzla müzeleri ve interaktif sergileri ziyaret edebilirsiniz.Bu ara tatilde akademik sorumlulukları da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bunun için aile oyun günleri planlayabilirsiniz. Bilgi yarışmaları ve strateji oyunları, öğrenmeyi destekleyen keyifli aktivitelerdir.Eğlenceli bilim deneyleri ve sanat projeleriyle çocukların yaratıcılıklarını destekleyebilirsiniz. Evde basit malzemeler ile yapılabilecek projelerle keyifli ve öğretici vakit geçirebilirsiniz.Ara tatilde öğrenciler, televizyon ve tablet ile sıkça vakit geçirmek isteyebilir. Burada rutinde olan kullanım sınırlamasına uyulması gerekmektedir; vaktin aşılmamasına önem verilmelidir.