Ara tatile sahadan destek
Eğitim-Bir-Sen tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen saha araştırması, ara tatil uygulamasının eğitim paydaşları tarafından büyük ölçüde benimsendiğini ortaya koydu. "Ara Tatil Uygulamasının Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmaya 81 ilden toplam 119 bin 709 kişi katıldı. Araştırmada 55 bin 126 öğretmen, 7 bin 792 okul yöneticisi, 20 bin 675 öğrenci ve 36 bin 116 velinin görüşleri alındı. Sonuçlara göre öğretmenlerin yüzde 88.2'si, yöneticilerin yüzde 72.1'i ve velilerin yüzde 70.5'i ara tatillerin kaldırılmasını istemiyor. Öğrencilerde de benzer bir tablo görülüyor. Lise öğrencilerinin yüzde 85.7'si, ortaokul öğrencilerinin ise yüzde 78.4'ü uygulamanın devam etmesini istiyor. Ancak velilerden gelen en önemli eleştiri ödev yükü. Araştırmaya göre velilerin yaklaşık yarısı, ara tatil dönemlerinde verilen yoğun ödev ve projelerin tatilin dinlenme amacını gölgelediğini düşünüyor.