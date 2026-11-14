Ara tatili ödev maratonuna çevirmeyin

Okullarda ilk ara tatil heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 17 milyon öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak. 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatilin ardından öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak. Ancak kısa tatil, ailelerin önüne önemli bir soruyu da getiriyor: Çocuklar bu süreyi ders çalışarak mı, dinlenerek mi geçirmeli? Eğitim ve çocuk gelişimi alanındaki öneriler, iki seçenek arasında denge kurulması gerektiğini gösteriyor. Çünkü ara tatilin amacı yalnızca akademik eksikleri tamamlamak değil, öğrencilerin zihinsel ve duygusal olarak da yenilenmesini sağlamak.

HER SAATİ PLANLAMAYIN

Ara tatilde ailelerin yaptığı hatalardan biri, çocukların bütün gününü etkinliklerle doldurmak. Oysa çocukların kendi zamanlarını yönetebilmesi, oyun kurabilmesi ve dinlenebilmesi de gelişimlerinin parçası. Özellikle ilkokuldaki çocuklar için açık havada hareket ve arkadaşlarla zaman geçirmek önem taşıyor. Tatilin her gününü kurs, ödev ve testlerle doldurmak yerine çocukların ilgi alanlarına yönelik etkinliklere yer verilmeli.

AİLECE ZAMAN GEÇİRİN

Ara tatilde mutlaka şehir dışına çıkmak ya da yüksek bütçeli etkinlikler düzenlemek gerekmiyor. Bir kütüphaneyi ziyaret etmek, birlikte film izleyip üzerine konuşmak, doğa yürüyüşü yapmak veya aile büyükleriyle vakit geçirmek de çocukların gelişimini destekleyebilir. Çocukların tatil planına ilişkin fikirlerinin alınması ise sorumluluk bilinci kazanmasını destekliyor.

DERS ÇALIŞMAK CEZAYA DÖNÜŞMESİN

Tatil boyunca derslerden tamamen uzaklaşmak yerine kısa tekrarlar yapılabilir. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler, zorlandıkları konuları belirleyerek gerçekçi bir çalışma planı oluşturabilir. İlkokul öğrencileri için ise kitap okumak, günlük tutmak ve eğitici oyunlar oynamak öğrenmenin devamını sağlayabilir. Önemli olan çocuğun tatili okulun uzantısı gibi hissetmemesi.

BERABER ETKİNLİK YAPIN

ARA tatilde telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının özellikle gece saatlerine kayması uyku düzenini bozabiliyor. Ailelerin yalnızca süre sınırlaması koyması değil, çocuklara alternatif etkinlikler sunması da önem taşıyor. Birlikte yemek hazırlamak, yürüyüşe çıkmak, kutu oyunları oynamak veya müze gezmek seçenekler arasında yer alıyor.

SON GÜNE BIRAKMAYIN

TATİL boyunca geç yatıp geç kalkmaya alışan öğrenciler, okula dönüşte zorlanabiliyor. Bu nedenle özellikle son birkaç günde uyku ve uyanma saatlerinin kademeli olarak okul düzenine yaklaştırılması öneriliyor. Okula dönüşün yalnızca ödev kontrolüyle değil, arkadaşlarla buluşma ve yeni şeyler öğrenme heyecanıyla ilişkilendirilmesi de çocukların motivasyonunu artırabilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör