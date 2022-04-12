Araba Nasıl Çalıştırılır? Otomatik Ve Manuel Araba Nasıl Çalıştırılır Ve Kaldırılır?

Araba kullanmak her ne kadar bir eğitim sürecinin sonunda öğrenilse de aynı zamanda bir meziyettir. Özellikle ülkemizde kadın ve erkekler arasında bir münakaşa konusu haline de gelmiştir. Araba kullanmak pek çok kişi için dikiş dikmekten daha kolay bir durum olarak tanımlanırken kimileri için de oldukça önemli ve hassas bir iştir. Peki, araba nasıl kullanılır? Otomatik araba ve manuel araba nasıl çalışır? İşte, her gencin merak ettiği araba kullanımı hakkında tüm detaylar...

Araba nasıl çalıştırılır?

Arabayı çalıştırmak için öncelikle aracın içerisinde olmak gerekmektedir. Arabanın içerisinde koltuk ve ayna kontrollerini sağlayıp ve araca yerleştikten sonra ilk iş olarak direksiyonun sağ kısmında bulunan anahtar bölümüne aracın anahtarı yerleştirilir. İlk olarak ayakların altında bulunan 3 pedaldan en soldaki olan debriyaj pedalına sol ayak ile basılır. Pedala basılı halde ve vites boştayken anahtar çevrilerek araç çalıştırılır.

Araç çalıştıktan sonra debriyajdan ayak hemen çekilmez. Aracın istop etmemesi için en önemli hususlardan biri de el freninin indirilmiş olmasıdır. Debriyajdan yavaş yavaş ayağınızı çekerken el frenini indirmiş olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Ardından vitesi 1'e alarak yavaşça gazı basıp aynı anda yavaşça debriyajdan ayağınızı çekerek aracınızı sürebilirsiniz.

Otomatik araba nasıl çalıştırılır?

Günümüzde artık pek çok kişi otomatik vites ehliyet almayı tercih ediyor. Çünkü otomatik vites araçları kullanmak manuel araçları kullanmaktan daha kolay ve pratik. Peki, otomatik vites ve manuel vites araçların nasıl bir kullanım farkı var. Otomatik vitesli araçlar şu şekilde kullanılır:

Otomatik vitesli araçlarda gaz ve fren pedalı bulunmaktadır. Bundan dolayı bu araçlarda sadece sağ ayak kullanılır ve sol ayak yokmuş gibi davranılır. Bazı otomatik vitesli araçlar fren pedalına basmadan çalışabilmektedir ancak fren pedalına basarak çalışan araçlar da mevcuttur. Bundan dolayı otomatik vitesli araçlar çalıştırılırken frene basılı halde kontak anahtarı çevrilir.

Buradaki önemli nokta otomatik vitesli araçların, vites konumunun kalkış yaparken P konumunda olmasıdır. Anahtar çevrildikten sonra sürüş pozisyonuna geçileceğinden dolayı araç P konumundan D sürüş konumuna getirilmelidir. Ardından el freni indirilerek, ayak fren pedalından yavaşça çekilir ve yavaşça gaza basılarak araç sürülmeye başlanır.

Manuel araba nasıl kaldırılır?

Yokuşta araç kaldırmak otomatik vitesli araçlarda hiç de zor değildir. Çünkü, bunun için yapılması gereken biraz daha gaza basmaktır. Ancak manuel araçlarda bunun ince bir taktiği vardır. Bu taktiğe hakim olan her sürücü kolaylıkla yokuşta aracını kaydırmadan kaldırabilir. Yokuşta araç kaldırmanın iki farklı yolu vardır. Bunlar; el freni ve vites ile kaldırma yöntemleridir.

El freni ile aracı kaldırmak için, araç vites boşta ve el freni çekik olacak şekilde çalıştırılır. Debriyaja sonuna kadar basılır ve vites 1'e alınır. Ardından debriyajdan ayak yavaşça çekilir ve gaza basılır. Bu esnada aracın sesinde değişiklik ve motorda titreme meydana gelir. Yavaşça el frenini bırakarak aracı sürmeye devam edebilirsiniz.

Vites ile aracı kaldırmak için, araç çalıştırılır ve vites boştayken sağ ayak frene sol ayak da debriyaja sonuna kadar basılı halde durulur. Ardından vites 1'e alınır ve fren pedalından ayak kaldırılmadan debriyajdan ayak yavaşça kaldırılır. Bu esnada motorun sesinde değişiklik ve direksiyonda titreme oluşur. Tam olarak bu esnada debriyaj sabit tutulur ve frenden yavaşça ayak çekilerek gaza basılır.

Kışın soğuk havada araba nasıl çalışır?

Kışın araçların iyi çalışabilmesi için kullanılan yağlar oldukça önemlidir. Soğuktan dolayı yağlar sıklıkla donacağından dolayı araçlardaki yağlar kısa süreli olarak değiştirilmelidir. Araç kışın sabah saatlerinde çalıştırılacaksa ilk olarak yapılması gereken birkaç dakika kadar gaza ve rölantide basarak çalıştırmaktır. Araç bu şekilde daha rahat çalışacaktır.