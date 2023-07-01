Araba Sevdası Karakterleri - Araba Sevdası Kahramanlarının İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Araba Sevdası karakterleri, Türk edebiyatı ve Recaizade Mahmud Ekrem'in edebi dili hakkında da bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Araba Sevdası kahramanları bilinerek bu esere doğru bir yaklaşım tarzı benimseyebilirsiniz. Araba Sevdası kişiler ve olaylar açısından da irdelenmesi gereken bir eserdir. Bu kapsamda söz konusu eserin Türk edebiyatı açısından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Araba Sevdası karakterlerinin özellikleri yazımızın devamında.

Araba Sevdası Karakterleri

Araba Sevdası, 1897 yılında, yani Servet-i Fünun döneminde yazılmış bir eserdir. Görünüş itibariyle bir aşk hikâyesinin anlatıldığı bu eser, aynı zamanda toplumun üst sınıfında yaşayan kişilerin hayatına da eleştirel bir bakış açısı geliştirmektedir.

Romanda temel anlamda Bihruz Bey ve onun platonik aşkı anlatılmaktadır. Tanzimat döneminde Osmanlının Batıya açılması ve batılaşması ile de alay edilmektedir. Bir paşanın oğlu olan Bihruz Bey, aynı zamanda eski vezirlerden birinin oğludur.

Araba Sevdası Kahramanları

Küçük yaştan beri babasıyla memleket memleket dolaşan Bihruz Bey, alması gereken eğitimlerin birçoğunu alamamıştır. Alafranga meraklısı olan Bihruz Bey, çok iyi de Fransızca bilmektedir. Babası öldüğünde ise Bihruz Bey'e büyük bir miras kalır.

Bihruz Bey eğlence meraklısı olduğundan kendisine kalan mirası kısa süre içerisinde tüketir. Bir gün güzel bir at arabası ile giderken güzel bir kız olan Periveş'i görür ve bu kıza âşık olur. Periveş, Bihruz Bey gibi soylu bir aileye mensup değildir. Düşkün bir ailenin kızı olan Periveş ile Bihruz Bey'in aşkı imkânsızdır. Bir kavuşma hikayesinin ele alındığı bu eserde öne çıkan karakterler aşağıda sıralanmıştır.

Bihruz Bey

Periveş

Keşfi Bey

Mösyö Piyer

Bihruz'un Annesi

Toplam 264 sayfadan oluşan Araba Sevdası, Bihruz Bey ve Periveş'in aşk hikâyesinin konu alındığı önemli bir eserdir.