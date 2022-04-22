Arabayı Kim İcat Etti? İlk Araba (Otomobil) Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Arabanın ilk çıktığı zamanlar sanayi devrinin ortaya çıkmasıyla yakından bağlantılıdır. Buharlı makinelerin ortaya çıkması teknolojik aletlerde de çok büyük bir hız kazanılmasına olanak sağlamıştı ve bilim insanları sanayi devrinin de imkanlarından yararlanarak pek çok yeni teori üretiyor, tasarımlar yapıyorlardı. Bu nedenle 18 ve 19. Yüzyıllar tam bir teknoloji ve bilim çağıydı denilebilir. Bu özel zamanların ürünü olarak da ilk otomobillerin çıkması çok uzun sürmeyecekti. Buharlı arabalar icat edildikten sonra Avrupa'da kısa süre içerisinde otomobil sektörü bir endüstri halini almıştır.

Arabayı Kim İcat Etti?

Arabalar günümüzden yaklaşık 300 yıl önce icat edilmiştir. 18 yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi makine teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı ve kendi kendini hareket ettirebilecek araçlar da insanların düşündüğü yaygın fikirlerden biri haline geldi.

1760 yılına gelindiğinde James Watt, maden ocaklarında kullanılması için buhar ile çalışan ve güç iletimini mümkün kılan makineleri icat edince sanayi devrimi başlamış oldu. Bunun ardından bir Fransız soylusu olan Nicholas Cugnot, kara aracını icat etmiş oldu.

İlk Araba Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Nicholas Cugnot, çok büyük bir kazan aracılığıyla çalışan ve buharlı bir motor şeklinde olan üç tekerlekli bir araç tasarladı. Onun tasarladığı bu araç, karada kendi kendine hareket sağlayabilecek ilk araçtı.

Aracın ortaya çıkmasının tarihi tam olarak 1769 senesidir. Bu ilk ilkel araba saatte yalnızca 4,5 kilometre yapabiliyordu ve her 20 kilometrede bir hareket edebilmesini sağlamak için kazanın içini doldurmak gerekiyordu.

İlk Otomobil Hangi Ülkede Yapıldı Ve Türkiye'de Ne Zaman Kullanıldı?

İlk buharlı otomobili icat etmiş olan Fransız kökenli Nicolas Joseph Cugnot, bu aracı Fransız ordusu için tasarlamıştır. 19. Yüzyıl'ın sonlarına gelindiğinde otomobil artık Avrupa'da bir endüstri halini almıştı. Bu nedenle Osmanlı'ya da gelişi bu zamanlarda gerçekleşmiştir.

1895 senesinde yurt dışından otomobiller gümrüğe getirilmişti ve adına da kendi kendine hareket ettiği için gümrük memurlarınca "zatü'l-hareke" denmişti.