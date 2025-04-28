Arap Sabunu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Arapsabunu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Birleşik kelimelerle ilgili yapılan yazım yanlışları özellikle halk arasında sık kullanılan bazı sözcüklerde daha çok dikkat çekmektedir. Hataların nedenlerinden biri ise birleşik kelimelerin bitişik mi ayrı mı yazıldığıyla ilgili tereddütlerdir. Arap sabunu nasıl yazılır sorusu bu bağlamda öne çıkmakta ve TDK'ye göre Arapsabunu ayrı mı bitişik mi yazılır sorusunun çok sık sorulması ise bu tür kelimelerde yapılan yazım yanlışlarının ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir.

Arap Sabunu Nasıl Yazılır?

Arap sabunu temizlik amacı ile sıkça kullanılan doğal içerikli bir malzemedir. İsmini Arap kültüründen almış ve zamanla Türkçeye yerleşmiş bir kelime grubu olan bu ifade, yapısal olarak bir sıfat, yani Arap ve bir isimden, yani sabun oluşan bir birleşik isimdir. Kelimenin anlamı sadece sabunu değil özel bir tür sabunu, yani geleneksel yöntemlerle elde edilen yumuşak ve doğal sabunu ifade eder.

Bu tür kelimelerin yazımında Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş açık kurallar bulunmaktadır. Türkçede iki kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturması durumunda bu kelimeler ya bitişik ya da ayrı yazılabilir. Yazımın bitişik mi yoksa ayrı mı olacağı ise kelimenin anlam bütünlüğü, ses türemesi ya da düşmesi gibi dil bilgisel kriterlere bağlıdır.

Arap sabunu ifadesinde ses düşmesi, türemesi ya da kaynaşma gibi birleşik yazımı gerektirecek bir dilsel durum söz konusu değildir. Bu nedenle TDK kurallarına göre bu kelime grubu ayrı yazılmalıdır:

Doğru yazım: Arap sabunu

Yanlış yazım: Arapsabunu

Yapı bakımından incelendiğinde bu birleşik kelimenin anlamı her ne kadar kalıplaşmış olsa da yazım açısından ayrı yazılması gereken bir ifadedir. Burada esas olan kelimenin kalıplaşmış olması değil, yapım eki ya da ses değişimine uğrayıp uğramadığıdır. Arap sabunu örneğinde bu tür dilsel bir birleşme yoktur.

TDK'ye Göre Arap Sabunu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'ye göre "Arap sabunu" kelimesi ayrı yazılır. Bu durum TDK'nin sözlüğünde açıkça belirtilmekte ve kullanım örnekleriyle desteklenmektedir. Ancak buna rağmen halk arasında ve bazı yazılı kaynaklarda kelimenin "Arapsabunu" şeklinde bitişik yazıldığı görülmektedir.

Yanlış yazım örnekleri:

Arapsabunu lekeleri çıkarır.

Doğal Arapsabunu önerildi.

Doğru yazım örnekleri:

Arap sabunu lekeleri çıkarır.

Doğal Arap sabunu önerildi.

Bu tür yanlışların temel nedeni kelimenin uzun süredir kalıplaşmış bir şekilde kullanılması ve sık telaffuz edilmesi nedeniyle tek bir kelime gibi algılanmasıdır. Oysa yazım kurallarına göre kalıplaşmış olması kelimenin bitişik yazılacağı anlamına gelmez. Yine de sık kullanılması ve anlamının herkes tarafından biliniyor olması, yazım yanlışlarının daha az fark edilmesine neden olur.

Ayrı yazılması gereken bu tür birleşik kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek için TDK'nin kaynaklarından faydalanmak önemlidir. Çünkü dilde yerleşik kullanımlar zamanla doğru kabul edilebilir gibi görünse de resmi ve yazılı metinlerde doğru biçimin kullanılması gerekir.