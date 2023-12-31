Arapça Hayvanlar - Arapça Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları

Arapça hayvanlar ile ilgili olarak cümle kurmak isteyen kişiler bu kelimelerin hem yazılışını hem de okunuşunu detaylı olarak bilmelidir. Günümüzde birçok kişi Arapça öğrenme aşamasında özellikle kelimeleri gruplar halinde ezberlemeyi tercih eder. En önemli kelime gruplarından birisi de hayvan isimleridir. Arapça hayvan isimleri, okunuşları ve Türkçe karşılıkları haberimizin devamından okunabilir.

Arapça Hayvanlar

Arapça dilini öğrenirken kelime grupları üzerinden ezber yapmak kişilerin en çok başvurduğu öğrenme metotlarından biridir. Ancak bu süreçte kelimeleri gruplar halinde öğrenmeyi amaçlayan kişiler için en çok önem arz eden konulardan birisi hayvan isimleridir. Arapça yazı okumayı bilmenin yanı sıra kelimenin ne anlama geldiğini bilmek dile hakimiyet açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan da Arapça hayvanlar öğrenilirken hem Arapça yazılışına hem de Türkçe karşılığına değinmek gerekir.

Arapça Hayvan İsimlerinin Türkçe Karşılıkları

Arapça'da tüm hayvanların isim karşılığı bulunmaktadır. Bu hayvan isimlerini Arapça olarak öğrenirken aynı zamanda Türkçe olarak ne anlama geldiklerini bilmek gerekiyor. Arapçada en çok kullanılan hayvan isimleri arasında şunlar sayılabilir:

Banda: Panda

Semek: Balık

Kelb: Köpek

Gıdda: Kedi

Sulehfa: Kaplumbağa

Zerafa: Zürafa

Esed: Aslan

Nahle: Arı

Dubb: Ayı

Timsah: Timsah

Tair: Kuş

Bagara: İnek

Decace: Tavuk

Bedda: Ördek

Se'lab: Tilki

Nemr: Kaplan

Hısan: At

Gibi gündelik hayatta sıklıkla kullanılan birçok Arapça hayvan isminden bahsetmek mümkün olabilmektedir.