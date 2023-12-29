Arapça Renkler - Arapça Renk İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Doğru teknik uygulandığı takdirde kısa sürede Arapça konuşmak mümkündür. İşe ilk olarak alfabeyi öğrenerek başlamak, yeni kelimeler ezberlemek, gramer yapısını incelemek, düzenli olarak Arapça konuşmak ve tekrar yapmak, sık sık Arapça okuma, yazma ve dinleme tekrarları yaparak başlamak faydalı olur. Temel konular arasında yer aldığı için Arapça renkler neler, isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur mutlaka bilinmelidir.

Arapça Renk İsimleri Nasıl Yazılır?

Başta Suudi Arabistan olmak üzere 24 ülkede resmi dil olan Arapça, dünyada 310 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Afro-Asyatik dillerin Sami kolundan olan Arapçayı hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmek için bazı adımların izlenmesi gerekir. Günlük hayatta sık kullanılan sözcükleri öğrenmek ve tekrarlamak ise bu açıdan faydalı olabilir.

Arapçayı anadili gibi konuşabilmek için sabırlı olmak ve durmadan çabalamak şarrtır. Kursa gitmek iyi bir yol olarak görünse de insanlar kendi imkanlarıyla da bu dili öğrenebilir. Arapça, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da konuşulan bir dil olduğundan dolayı çok sayıda lehçesi ve alt dili bulunur. Ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden dolayı Mısır'daki ile Lübnan'da konuşulan arasında birtakım değişiklik söz konusudur. Ancak bu, standart Arapçayı öğrenmeye engel teşkil eden bir durum değildir. Bunun için işe, Arapça renk isimlerini ezberleyerek başlamak faydalı olabilir.

1.أسود (Esved) : Siyah

2.بْيَضُ (Ebyad) : Beyaz

3.أزرق (Ezrak) : Mavi

4.أخضر (Aẖḍar) : Yeşil

5.بني (Bunni) : Kahverengi

6.برتقالي (Burtugalli) : Turuncu

7.أرجواني (Erguvani) : Mor

8.أصفر (Asfar) : Sarı

9.رمادي (Ramadii) : Gri

10. الذهب الأصفر (Aldhahab al'asfar) : Altın rengi

11.اللون الفضي (Allawn alfidiyu) : Gümüş rengi

12. أَزْرَقُ دَاكِنٌ (Ezragu) : Lacivert

13.أَحْمَرُ (Ahmer) : Kırmızı

14. رْجُوَانِيٌّ (Ercüvanii) : Eflatun

15.وَرْدِي (Verdi) : Pembe