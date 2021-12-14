Araştırma Üniversitelerine vakıflar da dahil oldu

Nitelikli bilgi üretmek, disiplinlerarası çalışmaları ve işbirliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak için Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından başlatılan "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı"na vakıf üniversiteleri de dahil edildi. Bilkent
, Koç
ve Sabancı
üniversiteleri de araştırma üniversitesi
oldu. Önceki gün Ankara
'da düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar
bu yıl söz konusu programda önemli değişiklikler yapıldığını söyledi ve değişiklikleri şöyle sıraladı:
ADAY STATÜSÜ KALDIRILDI
Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi
yer alacak.
"Aday Araştırma Üniversitesi" statüsü kaldırılarak, program kapsamında yer alan tüm üniversiteler "Araştırma Üniversitesi'' olarak adlandırılacak.
Araştırma üniversiteleri "A1, A2 ve A3" olmak üzere 3 performans grubuna ayrılacak.
Araştırma üniversitelerinin performansları düzenli olarak YÖK bünyesinde kurulmuş olan "İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından takip edilecek.
Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler yer aldıkları performans grubuna göre farklılaştırılacak.