Arch Ne Demek? Arch Hangi Meslek ve Neyin Kısaltması?

Kısaltmalar, kelimelerin ve bazı kavramların, hızlı, kısa ve etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olurlar. Yazılı iletişimde başvurulan ve pratik bir çözüm olan kısaltmalar, resmi belgelerin yanı sıra farklı platformlarda da kullanılırlar. Bireylerin meslek sahibi olarak kazandıkları unvanları da kısaca belirtmeyi sağlarlar. Bu nedenle, İngilizce bir kısaltma olan Arch ne demek, hangi meslek ve neyin kısaltması bilmekte fayda vardır.

Arch Ne Demektir?

Mesleklerin veya alanların kısaltmaları, o mesleği icra edenler ile mesleki eğitim veren kurumları kısaca ifade eder. Bunlar, birtakım resmi belge ile kurumsal iletişimde büyük bir kolaylık sağlar. Söz konusu kısaltmalardan biri de "arch"tır ve hangi mesleğin kısaltması olduğu bazıları için merak uyandırıcıdır. Arch, İngilizcede mimar anlamına gelen "Architecture"ın kısaltmasıdır. "Mimarlık" veya "Mimarlık bölümü olarak da çevirmek mümkündür. Bu kavram aynı zamanda, yapısal tasarımı da ifade eder. Herhangi bir fiziksel yapıyı meydana getirmek için gerekli olan sistemin ne olacağına karar verilmesi ve buna uygun planının tasarlanması demektir. Mimarlık bölümünde öğrencilere, mimarlık tarihi, temel tasarım ilkeleri, yapı teknolojisi, çizim ve modelleme, şehir-bölge planlaması ve inşaat mühendisliği gibi dersler verilir. Böylece mimarlık için gereken bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanır.

Architect Ne İş Yapar?

Mimarların başlıca görevleri arasında, bina tasarımı, planlama, proje geliştirme, bütçe ve maliyet kontrolü, proje yönetimi, sürdürülebilirlik ve yasal uyumluluk bulunur. Mimarlar, projenin başından sonuna kadar tüm süreçte bu sorumlulukların yerine getirilmesi için çalışırlar. Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunmak, yapıların estetik açıdan göze hitap etmesini ve fonksiyonel olmasını sağlamak, projenin konseptini geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek, hangi yapı malzemelerinin kullanılacağına karar vermek, iç mekan düzenlemelerini sağlamak, diğer inşaat çalışanları, mühendisler ve mimarlar ile birlikte işbirliği içinde olmak, yerel yapı yönetmeliği hususunda bilgi almak ve koşullara uygunluk sağlamak da görevleri arasındadır.