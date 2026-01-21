Arda öğretmenden yazmaya teşvik eden proje

Uşak Banaz Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Arda Karataş'ın geliştirdiği "Storychain" adlı dijital eğitim platformu, ilkokul öğrencilerini yazmaya teşvik ediyor. Anadolu Vakfı'nın "Değerli Öğretmenim" projesi kapsamında ödüle layık görülen uygulama, öğrencilerin boş sayfa korkusunu aşmasına katkı sağlarken yazmayı keyifli ve paylaşılabilir bir sürece dönüştürüyor. Karataş'ın sınıf ortamında edindiği deneyimlerden yola çıkarak tasarladığı platform, kısa sürede öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldı. Anadolu Vakfı tarafından düzenlenen "Değerli Öğretmenim" projesinin Eğitimin Yıldızları Zirvesi eğitim alanında fark oluşturan çalışmaları bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerin hazırladığı yaklaşık 9 bin proje değerlendirildi. Farklı kategorilerde 26 projenin ödüllendirildiği organizasyonda, Arda Karataş'ın geliştirdiği "Storychain" platformu 200 bin liralık ödülün sahibi oldu.

BOŞ SAYFA KORKUSU YOK

SABAH'a konuşan Karataş, öğrencilerin yazmak istemediğini değil, yazmaya başlayamadığını belirterek, "Ne zaman boş bir kâğıt versem bana hep boş geri dönüyordu. Ancak hikâyeye küçük bir giriş yaptığımda o kâğıtlar dolu dolu gelmeye başladı" dedi. Öğrencilerin yazmaya bir başlangıç gördüklerinde cesaret edebildiğini vurgulayan Karataş "Storychain projesinde, öğrenciler bir tema seçiyor, daha önce başlatılmış bir hikâyeyi okuyarak belirlenen kelime sınırı içinde devam ettiriyor ve metin zincirleme olarak başka bir öğrenciye aktarılıyor. 6 öğrencinin katkısıyla tamamlanan hikâyeler sistem üzerinden diğer katılımcılarla paylaşılıyor. Bu sayede öğrenciler yazmaya karşı duydukları çekingenliği aşarak kendilerini ifade etmeye başlıyor" diye konuştu.