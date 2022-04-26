Ardahan İlçeleri: Ardahan İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Ardahan şehrimiz mimari eserleriyle gezilecek görülecek kale, köprü, camii, kilise gibi yerleriyle tarihi bir öneme sahiptir. Kaz etiyle meşhur olan ilimiz için kaz etinin ayrı bir önemi vardır. En kalabalık ilçesi merkezi olan şehrimizin toplam altı ilçesi bulunmaktadır. Bu yazımızda Ardahan ilinin ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna değineceğiz.

Ardahan İlçeleri Nelerdir?

Ardahan'ın merkez ilçesiyle birlikte toplam 6 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar;

Merkez

Çıldır

Damal

Göle

Hanak

Posof

Ardahan'ın İlçeleri Nelerdir?

75 plakalı ilimiz Ardahan'ın en kalabalık ilçesi merkezken en az nüfusa sahip ilçesi Damal'dır. Merkezden sonra nüfusu fazla olan ilçeler sırasıyla Göle, Çıldır, Hanak, Posof ve Damal'dır. Ardahan'ın her ilçesinde erkekler kadınlara oranla daha fazladır.

Ardahan Merkez İlçeleri Hangileridir?

Ardahan'ın sadece il merkezi vardır. En gelişmiş ilçesi ve en kalabalık nüfusa sahip olan ilçesi merkez ilçesidir.

Ardahan İlçeler Haritası

Ardahan'ın ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını, merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Ardahan İl Nüfusu Ne Kadardır?

2022 yılının resmi nüfus bilgileri 2023 yılının başında açıklanacağı için şu anki nüfusu eski yıllardaki nüfus artışına bağlı olarak tahmin edebilmektedir. Tahminlere göre Ardahan'ın nüfusu 94.088'dir. Yüzölçümü 5.156 km2 olan ilimizin nüfus yüzdesine bakıldığında erkekler kadınlardan fazladır.