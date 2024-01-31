Ardahan Plaka Kodu Nedir? Ardahan İl Plakası Kaçtır?

Ardahan'ın güneyinde Kars, güneybatısında Erzurum ve batıda da Artvin illeri vardır. Tarihi antik çağlara dayanan bu il kültürel açıdan zengin bir coğrafyadadır. Türkiye'de 81 ilin her birisinin kendine ait bir plaka kodu vardır. Plaka kodu, Ardahan'ın kendine özgü güzellikleri ve zenginlikleri ile özdeşleşen bir sembol haline gelmiştir. Sürücüler için bu kod, Ardahan'dan gelen araçları hemen tanıma imkanı sağlar. Peki, Ardahan plaka kodu nedir, il plakası kaçtır?

Ardahan Plaka Kodu Nedir?

Ardahan'ın plaka kodu 75; bu sayede şehir, coğrafi bir konumdan çok daha fazlasını ifade eden bir kültür ve doğa hazinesini simgeler. Çevresinde Erzurum Artvin ve Kars gibi iller olan Ardahan'ın yüzölçümü yaklaşık olarak 4,934 kilometre kadardır. Ardahan 1924 yılında il olmuştur. 1926 yılında Kars iline bağlı bir ilçe olmuştur. 1992 yılında Kars ilinden ayrılarak tekrar il olmuştur.

Ardahan'ın tarihine bakıldığında, antik çağlardan itibaren bölgede Urartu, Pers ve Roma gibi büyük imparatorlukların izleri bulunmaktadır. Ardahan, sırasıyla Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Ardahan, çeşitli savaşlar ve antlaşmalar sonucunda Türk hakimiyetine girmiştir.

Ardahan İl Plakası Kaçtır?

Özellikle 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile Ardahan ve Artvin, Osmanlı İmparatorluğu tarafından Rusya'ya bırakılmıştır. Ancak, I. Dünya Savaşı'nın ardından 1921 yılında Türkiye'ye katılmış ve bugünkü sınırları içerisinde yer almıştır. Tarihi boyunca stratejik bir konumda bulunan Ardahan, sınırları içinde pek çok kervan yolunu barındırmış ve ticaretin önemli bir merkezi olmuştur. Bugün, Ardahan'ın tarihi dokusu, kaleleri, camileri ve tarihi konaklarıyla ziyaretçilere geçmişe dair bir yolculuk yapma fırsatı sunmaktadır.