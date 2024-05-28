Ardahan‘da 250 kişilik KYK Yurdu temeli atıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle'de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yaptırılacak olan 250 Kişilik Erkek yurdunun temel atma törenine katıldı.

Ardahan Üniversitesi Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksek okulununda 250 kişi kapasiteli yurt İnşaatının başlaması dolayısıyla temel atma töreni düzenlendi. Törene, Vali Hayrettin Çiçek, Milletvekili Kaan Koç, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Göle Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İlçe Belediye Başkanı Gökhan Budak, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Hayrettin Çiçek, ilde yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları hakkında detaylı bilgi aktardı, ardından şunları söyledi: "Ülkemiz son yıllarda birçok alanda çok hızlı büyümekte ve gelişmektedir. Kalkınan, gelişen, büyüyen Türkiye, her geçen gün sosyal devlet anlayışının en başarılı örneklerini uygulamaya koymaktadır. Bu anlamda bugünde Göle İlçemizde eğitim gören üniversitesi öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması için yapılacak olan kredi yurtlar kurumuna ait 250 kişilik erkek yurdunun temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bu ve bir çok hizmetin ilimize kavuşmasında destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Milletvekilimiz Sayın Kaan Koç'a ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İlimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun."

Milletvekili Kaan Koç da Ardahan'da her geçen yıl yeni yatırımların yapıldığını dile getirdi ve erkek yurdunun yüksek okul öğrencilerine ve Göle ilçemize hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Erkek Yurdunun temeli atıldı.