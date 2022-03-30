Ardı Sıra Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ardı Sıra Mı, Ardısıra Mı?

Ardı sıra nasıl yazılır ikilemeler arasında en çok sorulan sorulardan biridir. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı karıştırılabilmektedir. Yazım yanlışı yapmamak ve tüm bu karışıklığın önüne geçmek için yazımızın devamını okumaya devam ederek ardı sıra sözcüğünün doğru yazımını ve cümle içinde kullanımlarını öğrenebilirsiniz.

Ardı Sıra Nasıl Yazılır?

Ardı sıra nasıl yazılır pek çok yazım kurallarına dikkat eden kişiler tarafından sıkça arama motorlarında sorulan sorular arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu da bu sözcük için doğru yazımın ne olduğuna dair açıklama yapmıştır. Ardı sıra sözcüğü bir ikileme olup her ne koşulda olursa olsun ayrı bir şekilde yazılması gerekmektedir. Sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir; "ardı sıra". Sözcüğün cümle içinde kullanımı ise aşağıda verilen cümlelerde olduğu gibidir: