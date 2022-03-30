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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:42 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:42

Ardı Sıra Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ardı Sıra Mı, Ardısıra Mı?

Ardı Sıra Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ardı Sıra Mı, Ardısıra Mı?

Türkçe pek çok eklemeli ve birleşik kelimeye sahip dillerden biridir. Bu yüzden birçok birleşik kelimenin ve ikilemenin nasıl yazılıyor olduğu karıştırılmaktadır. Ardı sıra sözcüğü de bu karıştırılanlardan biridir.  Ardısıra nasıl yazılır en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumunun yapmış olduğu açıklamalardan da yararlanarak küçük bir araştırma yaptık ve sözcüğün doğru olanını sizler için derledik.

Ardı sıra nasıl yazılır ikilemeler arasında en çok sorulan sorulardan biridir. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı karıştırılabilmektedir. Yazım yanlışı yapmamak ve tüm bu karışıklığın önüne geçmek için yazımızın devamını okumaya devam ederek ardı sıra sözcüğünün doğru yazımını ve cümle içinde kullanımlarını öğrenebilirsiniz.

Ardı Sıra Nasıl Yazılır?

Ardı sıra nasıl yazılır pek çok yazım kurallarına dikkat eden kişiler tarafından sıkça arama motorlarında sorulan sorular arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu da bu sözcük için doğru yazımın ne olduğuna dair açıklama yapmıştır. Ardı sıra sözcüğü bir ikileme olup her ne koşulda olursa olsun ayrı bir şekilde yazılması gerekmektedir. Sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir; "ardı sıra". Sözcüğün cümle içinde kullanımı ise aşağıda verilen cümlelerde olduğu gibidir:

  • "Yeni sahiplendiğim köpek nereye gitsem ardım sıra benimle gelmektedir."
  • "Ardı sıra onun peşinden her yere gidiyordu."
  • "Felaketlerin ardı sıra gelmesi psikolojik açıdan onu oldukça sarstı."

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Ardı Sıra Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ardı Sıra Mı, Ardısıra Mı?
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