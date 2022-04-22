Ardışık Sayıların Toplamı Formülü: Ardışık Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur Ve Hesaplanır?

Toplam formülleri arasında tek-çift sayılarında kısa formüller ile toplanması mümkündür. Formüllerin uygulanması sayesinde ardışık tek-çift sayılar herhangi bir zorluğa maruz kalınmadan toplanabilir. Matematikte pozitif sayılar, üslü sayılar, negatif sayılar, çift- tek sayılar gibi kümeler vardır. Bu anlatımlar arasında yer alan tek-çift sayıların toplanması ile alakalı formüller vardır. Ardışık sayılar belli bir düzene göre birbirini takip eder. İki ardışık sayı arasındaki fark 1'dir.

Ardışık sayıların toplamı formülü

Ardışık sayılar tek ve çift ifadeleri ile belirlenir. Bu sayede, sayıların niteliklerine göre ardışık sayıların toplama formülü üzerinden toplamı çok rahat bir şekilde bulunmaktadır. İşlemin gerçekleştirilmesi adına formüller çok değerlidir. Formüller, matematikte işlemlerin pratik bir şekilde çözülmesini sağlar.

Ardışık sayıların toplama formülü: 1+2+3+ ...n= n . (n + 1) / 2 şeklinde ifade edilir. Tek ve çift sayıların toplamı için farklı formüller kullanılmaktadır.

1+3+5+...+(2n-1) =n.n= n kare Formülünden yararlanmanız halinde tek ardışık sayıların toplamını bulmak mümkündür.

Ardışık Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur?

Ardışık sayıların toplamını bulmak için, sayının sahip olduğu özellik üzerinden formülleri kullanabilirsiniz. Konunun anlaşılabilir olması, soruların çözümü için son derece önemlidir. Ardışık sayıya göre formülleri öğrendikten sonra, örneklerin çözümü konunun anlaşılması için önem taşır.

Ardışık sayılar, ardışık sayıların toplamı gibi konularda MEB ve ÖSYM tarafından hazırlanan çok sayıda soru vardır. Soruların çözümü oldukça basittir. Fakat hızlı çözmek, sınav süreçlerinde zaman kazanma açısından önemlidir.

Ardışık Çift Tam Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur?

Belli kurala göre birbirini takip eden sayılara ardışık sayı ismi verilmektedir. Ardışık çift sayılar ise, çift sayıların belli kurallara göre birbirini takip etmesi anlamına gelir. 0,2,4… şeklinde devam eder. Aralarındaki fark 2'dir.

2+4+6+......+2n = n.(n+1) formülü, ardışık çift sayıların toplamını hesaplama için tercih edilmektedir.

Yukarıda yer alan kuralı kullanarak ardışık çift sayıların toplamanı ifade edebiliriz. Bu formül üzerinde çeşitli matematik problemleri çok kısa zaman içinde çözülebilir.