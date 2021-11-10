Ardışık tam sayılar nelerdir? Ardışık tam sayıların toplamı nasıl bulunur?

Ardışık tam sayılar aslında matematik ile ilgisi olsun olmasın herkesin bildiği bir konudur fakat bu konu üzerinde, ardışık tam sayıları kullanarak işlem yapmak biraz zor olabilmektedir. Her matematik işleminde olduğu gibi ardışık tam sayıların da kendi içerisinde kuralları bulunmaktadır ve işlem sırasında bunlara titizlikle uyulması gerekmektedir. Aksi taktirde işlemin sonucu yanlış olacaktır. Sizler ile ardışık tam sayıların kurallarını ve formülünü içeriğimizde paylaştık.

Ardışık Tam Sayılar Nelerdir?



Ardışık sayılar adından da anlaşılabileceği gibi art arda gelen sayılara denmektedir. Bunların negatif ya da pozitif yönde olması bir şeyi değiştirmemektedir. Örnek olarak ardışık tam sayılar şu şekildedir:







Not: ardışık sayılar hep birer birer artıp azalacak diye bir kural yok. İkişer, üçer, beşer şekilde de sayılar ardışık olabilirler.

Ardışık Tam Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur?



Ardışık tam sayıların toplamını bulmak için aşağıda vereceğimiz örnekteki gibi en küçük sayı ile en büyük sayının bir fazlasını çarpmalı ve ikiye bölerek işlemi sonlandırmalıyız. İşlemin doğru sonuçlanması için kurallar ve formülü eksiksiz uygulamak oldukça önemlidir.



Örnek bir soru ile pekiştirelim:



15 + 16 + 17 + … + 40 ardışık tam sayılarının sonucu kaçtır?









Yukarıdaki örnekten de anlaşılabileceği gibi işlemimizin sonucu 715 olacaktır.

Ardışık Tam Sayıların Toplamı Formülü



Yukarıda da belirttiğimiz gibi her matematik konusunun ve işleminin kendine göre kural ile formülleri bulunmaktadır. Ardışık tam sayıların toplamının formülü şu şekildedir.



1+2+3+4+5………………………… N = n. (n+1)/2



Yani son sayı ile son sayının bir fazlası birbiri ile çarpılır ve ikiye bölünür.