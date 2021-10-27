Ardışık tek tam sayılar nelerdir? Ardışık tek tam sayıların toplamı nasıl bulunur?

Ardışık tek tam sayılar belirli bir düzen halinde artan ya da azalan sayılara denmektedir ve matematikte sıklıkla kullanılan, sınavlarda ise çoğunlukla öğrencilere sorulan sorulardandır. Ardışık tek tam sayıların toplamı nasıl bulunur? Sorusunu örneklerle birlikte sizin için cevaplandırdık.

ARDIŞIK TEK TAM SAYILAR NELERDİR?

Ardışık tek tam sayılar belirli bir düzen halinde artan sayılardır. Ardışık tek tam sayılarda en önemli şey ritmik olarak artması ve sayıların tek sayılardan oluşmasıdır. Ardışık tek tam sayılar pozitif ya da negatif yönde belli bir kural dahilinde sistemsel şekilde artıp azalabilmektedirler.

ARDIŞIK TEK TAM SAYILARIN TOPLAMI NASIL BULUNUR?



Ardışık tek tam sayıların toplamını bulmak için bir formül bulunmaktadır. Bu formüle göre işlemi uyguladığımızda ardışık tek tam sayıların toplamını bulmamız mümkündür. Ardışık tek tam sayıların toplamı formülü şu şekildedir:



1+3+5+7…+(2n-1) = n*n= n2



şimdi formülü bir örnek ile işleme uyarlayalım:



Soru: 1 ile 99 sayıları arasında olan ardışık tek tam sayıların toplamı kaçtır?

Cevap: Bunları 1+3+5+7…+99 şeklinde toplamak çok fazla zaman alacaktır ve gereksiz bir çaba olacaktır. Hemen işlemimizi formüle uyarlayarak yapıyoruz.



ilk adım: 1+3+5+7+…+(2n-1)=n * n



şimdi n sayısının değerini bulmamız gerekiyor.

2n-1= 99

2n= 100

n sayısı buna göre 50 oluyor.

ikinci adım: n * n = 50x50 demek yani 50x50= 2500. Cevabımız 2500

ARDIŞIK TEK TAM SAYILAR NASIL YAZILIR

Ardışık tek tam sayılar pozitif yönde 1,3,5,7,9 şeklinde n+2 şeklinde ilerlerken negatif yönde ise -1, -3, -5, -7, ve -9 şeklinde ilerler ve n-2 formülündedirler.