Ares Ne Tanrısı? Mitolojide Tanrı Ares Neyi Temsil Eder ve Hikayesi Nedir?

Dünya ve insanın yaradılışı ile alakalı konuları ele alan ve inceleyen bilim dalı, mitoloji olarak tanımlanmaktadır. Mitolojik olayların temeli ise efsanelere dayanmaktadır. Efsanelerde Ares gibi pek çok Tanrının varlığından söz edilmektedir. Bu yazımızda sizler için Ares ne Tanrısı, mitolojide Tanrı Ares neyi temsil eder ve hikâyesi nedir sorularının cevaplarını araştırdık.

Ares Ne Tanrısı?

Geçmiş tarihe ışık tutan tüm mitolojik olaylar efsane olarak anılmaktadır. Bu efsaneler zaman içerisinde dilden dile yayılmış ve kitaplaşarak, ölümsüz eserler haline getirilmiştir. Ares Yunan mitolojisinde ismi geçen bir Tanrı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ares, Yunan mitolojisinde savaş Tanrısı olarak bilinmektedir. Mitolojiye ilgi duyan birçok kişi kimin oğlu Ares ne demek sorusunun yanıtını merak etmektedir. Savaş Tanrısı olan Ares, şimşeklerin ve gök gürültülerinin Tanrısı olarak tabir edilen Zeus'un oğludur. Zeus aynı zamanda Tanrıların kralı olarak bilinmektedir. Ares'in annesi ise Yunan mitolojisinde en güç kadın olarak tanımlanan ve Tanrıça olarak bilinen Hera'dır.

Mitolojide Tanrı Ares Neyi Temsil Eder?

Mitolojide Tanrı Ares, savaşı temsil etmektedir. Efsanede çabuk öfkelenen, şiddetten hoşlanan, insanların ölümünden zevk duyan biri olarak tasvir edilmektedir. Umursamaz ve hırçın tavırlarından dolayı diğer Tanrılar tarafından da hiç sevilmemiştir. Ares'in Roma'daki karşılığı Mars olarak bilinmektedir.

Ares'un Hikayesi Nedir?

Ares, Yunan mitolojisinde savaş Tanrısı olarak bilinen bir Tanrıdır. Zeus ve Hera'nın oğludur. Barış Tanrıçası olarak bilinen Athena'nın zıttı olarak tasvir edilmektedir. On iki olimposlu'dan biri olan savaş Tanrısı Ares'in hikâyesi pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Uğursuz, azgın ve çılgın olarak betimlenen Ares, Homeros'un destanlarında kaba kuvveti simgelemektedir. Truvalı Paris, Sparta Kralı Menelaos'un karısı Helen'i kaçırmıştır. Bu kaçırma olayı neticesinde Yunanlılar ile birlikte Ares, Truva kendine saldırmış ve ortaya Troya Savaşı çıkmıştır. Bu savaşta Ares yaralanmış ve ardından babası Zeus'un yanına sığınmıştır. Ares, güzellik Tanrıçası olarak bilinen Afrodit ile tutkulu bir aşk yaşamıştır. Tüm Tanrıların en nefret Tanrı olarak tarihe geçmiştir.