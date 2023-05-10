Arhavi Nerede? Arhavi Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi?

"Arhavi nerede, hangi ilçede?" gibi sorulara yanıt verilmesi için bu rotanın tam olarak nerede konumlandığı detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu sayede "Arhavi nereye bağlı?" diyenlere ilgili rotanın bulunduğu şehrin açıklanması mümkün olur. Bağlı olduğu ilin en büyük 4. ilçesi olmasıyla bilinen bu rotaya dair yanıt verilmesi gereken önemli sorulardan bir diğeri ise "Arhavi Artvin arası kaç km?" olarak belirtilebilir.

Arhavi Nerede?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Arhavi, rakımı 7 metre olan bir ilçedir. 20.000'in üzerinde nüfusu olan bu destinasyon, Artvin'in en büyük 4. ilçesi olmasıyla bilinir. Bu bağlamda "Arhavi nereye bağlı?" sorusunun yanıtı da "Artvin" olarak sunulabilir. Bununla birlikte güncel verilere göre Arhavi'nin Türkiye'nin en büyük 301. ilçesi olduğu söylenebilir. Ev sahipliği yaptığı Arhavi Kültür ve Sanat Festivali ile dikkat çeken bu ilçenin, MÖ 8. yüzyıla uzanan geçmişiyle de ön plana çıktığı belirtilebilir. Kapisre Deresi gibi doğal yapılara da sahip olan bu rotaya yönelik "Arhavi hangi ilçede?" sorusunun da sıklıkla araştırıldığı görülür. Ancak Arhavi zaten bir ilçe olduğu için bu soruya yanıt verilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Arhavi'nin bağlı olduğu yer olarak Artvin ilinin belirtilmesi yeterlidir.

Arhavi Artvin Arası Kaç Km?

Artvin'in en büyük 4. ilçesi olmasıyla bilinen Arhavi'nin, doğal mirasları ve tarihi dokusuyla ilgi çektiği görülür. Bu ilçeye yönelik olarak en çok merak edilen konulardan biri ise Arhavi ve Artvin arasının kaç kilometre olduğudur. Arhavi ilçesi ile Artvin'in merkezi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 80 kilometredir. Ancak tercih edilen yola göre bu mesafenin 70 kilometreye kadar kısalabildiği görülür. Bu doğrultuda Artvin ve Arhavi arasında yapılan bir yolculuğun da yaklaşık olarak 1-1,5 saat sürdüğü söylenebilir.