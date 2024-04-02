Arıcılıkta teknoloji kullanımı ele alındı

İklim değişikliği, sürdürülebilir arıcılık ve yapay zeka desteği gibi konuların ele alındığı seminer yoğun katılımla gerçekleşti. Halka açık olarak gerçekleştirilen seminere; KTMMOB Başkanı Erkut Uluçam, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Salih Gücel ve Doç Dr. Buket Asilsoy, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İlker Gelişen, birçok öğrenci ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Yönetimi ile KKTC'de faaliyet gösteren pek çok arıcı katıldı.

Açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden'in yaptığı seminerde; İtalya Ulusal Araştırma Konseyi Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü'nden Dr. Gennaro Di Prisco önemli bir sunum gerçekleştirdi. Seminerin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, KTMMOB Başkanı Erkut Uluçam'a ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok'a zeytin fidanı takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seminerin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü Üyesi Dr. Gennaro Di Prisco, saha çalışmaları da gerçekleştirdi.

Arıcılıkla ilgili bu yıl dördüncü etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydeden YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, "Toplum olarak varlığımızı sürdürebilmek için üretmeli ve bu üretimi de başarılı bir şekilde yapmalıyız. Uluslararası projelere ve bilimsel çalışmalara önem vermek, kaliteli üretim için hayati bir öneme sahip. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak, tarımsal üretimde kalite ve verimlilik artışı sağlayacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni projeler içinde hazırlıklara başladıklarını belirten Prof. Dr. Özge Özden, "Sonbaharda, Kıbrıslı Türk arıcılarla birlikte İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'ne bağlı Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü'nü ziyaret etmeyi planlıyoruz. Bu ziyaret sırasında, arıcılarımız, oradaki meslektaşlarıyla bir araya gelerek arıcılık uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklar. Yeni teknikler, yöntemler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinme ve bunları kendi arıcılık faaliyetlerimize entegre etme şansına sahip olacağız. Bu sayede, arıcılık sektörümüzü geliştirmek ve daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için adımlar atabileceğiz" ifadelerini kullandı.