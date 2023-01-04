Arif Nihat Asya Kimdir? Bayrak Şairi Arif Nihat Asya Şiirleri, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

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Arif Nihat Asya Kimdir?

Arif Nihat Asya, Türk edebiyatı için çok önemli bir yazar ve şairdir. Söz konusu şahıs öğretmen ve aynı zamanda meşhur bir siyasetçidir. Kendisi Cumhuriyet devrinin en meşhur şairi olarak kabul edilir. Yazdığı şiirlerde dini ve milli değerleri ön plana çıkarır. Arif Nihat Asya denildiğinde akla gelen eserlerin başında bayrak şiiri gelir. Bu şiir özellikle Cumhuriyet Bayramlarında çocuklara okutulur.

Arif Nihat Asya Hayatı

Arif Nihat Asya 1904 senesinde İstanbul'un Çatalca ilçesinde doğmuştur. Ailenin tek çocuğu olan Arif Nihat Asya henüz 1 aylık iken babası ölmüştür. Bu nedenle babasını hiç tanımamıştır. Annesi Zehra Hanım da eşinin vefatından sonra ikinci bir evlilik yapıp Filistin'e yerleşmiştir. Arif Nihat Asya da bu dönemde akrabalarının yanında yetişmiştir.

Henüz ortaokul döneminde şiire ilgi duymaya başlayan Arif Nihat Asya'nın bu kabiliyeti öğretmenleri tarafından fark edilmiştir. İlk şiirleri de hocası olan Enver Kemal'in Gençlik dergisinde yayınlanmıştır. Üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamlayan Arif Nihat Asya, ilk şiir kitabını da burada çıkarmıştır. İlk kitabının adı "ilk heykeltraş"tır.

İstanbul Üniversitesi'nden başarı ile mezun olan Arif Nihat Asya, meslek hayatının ilk yıllarında Adana kız ve erkek liselerinde öğretmenlik yapmıştır. Kendisi bu okullarda idarecilik de yapmıştır. Zaman içerisinde güçlü bir kariyer çizgisi sergileyen Asya, bir dönem milletvekilliği de yapmıştır. İki çocuk babası olan Arif Nihat Asya 5 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir.

Arif Nihat Asya Şiirleri Kitapları ve Eserleri

Arif Nihat Asya yaşadığı dönemde çok sayıda şiir ve eser ortaya çıkarmıştır. Yayınlanan eserlerin birçoğu en çok okunanlar arasında yerini almıştır. Söz konusu şairin tanınmış eserleri aşağıdadır.